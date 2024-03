PS5: Mehr “Community-Spielhilfe” kommt noch dieses Jahr

Als die PS5 vor mehr als 3 Jahren auf den Markt kam, brachte sie eine Reihe bemerkenswerter Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger mit. In Bezug auf ihre Hardware-Fähigkeiten als auch auf die Software-Funktionen, die von Anfang an angeboten wurden – aber nicht alle waren große Erfolge. “Game Help”, eine Funktion, die es PS5-Spielern ermöglicht, Clips von Gameplay von Spieleentwicklern anzusehen, um In-game Hindernisse zu überwinden, ist seit dem Start der PS5 nicht gerade durchgestartet. Doch Sony plant, bald einige Verbesserungen einzuführen.

Das Unternehmen hat “Community Game Help” enthüllt, eine erweiterte Version von “Game Help”, die später in diesem Jahr allen PS5-Benutzern mit einem Update zur Verfügung stehen wird. Wie der Name schon sagt, werden benutzergenerierte Inhalte verwendet, was bedeutet, dass du neben Clips von den Entwicklern selbst (zumindest in den Spielen, die die Funktion unterstützen) auch Gameplay-Clips von anderen Spielern ansehen kannst.

PS5 im Jahr 2024: Was “Game Help” besser machen wird

Spieler können selbst entscheiden, ob sie dazu beitragen möchten, Community Game Help zu verbessern (einschließlich der Möglichkeit, ein Limit festzulegen, wie viele Clips du pro Monat beitragen möchtest), wobei Clips automatisch im Hintergrund hochgeladen werden, wenn du dich nicht abgemeldet hast (neben Systembenachrichtigungen jedes Mal, wenn ein Clip hochgeladen wird).

Zusätzlich können Spieler auch Chat-Nachrichten hinzufügen und ihre IDs in hochgeladene Clips einbeziehen, und sie können auch ihre hochgeladene Bibliothek einsehen und löschen. Du kannst auch Community-Clips basierend darauf bewerten, wie hilfreich sie waren (oder nicht), was eine bessere Auswahl von Inhalten ermöglicht.

Ein spezifisches Veröffentlichungsdatum für die Funktion ist unbekannt, aber Sony sagt, dass sie “später in diesem Jahr Community Game Help zu ‘ausgewählten Spielen’ hinzufügen wird”, mit dem Ziel, sie “in Zukunft auf so viele Titel wie möglich auszudehnen.

Welche Spiele genau in die Liste aufgenommen werden ist derzeit noch unklar. Immerhin erscheinen in diesem Jahr keine großen PS5-Exklusivtitel, wie ein Kaliber eines neuen Spider-Man, The Last of Us oder God of War. Eventuell könnte SIE die neuen Game Help-Funktionen zurückhalten, bis zum Start der PlayStation 5 Pro-Konsole. Immerhin wird gemunkelt, dass diese zu Weihnachten 2024 verfügbar sein wird. Bisher gibt es jedoch noch keine offizielle Ankündigung!