Keine großen PS5 Exklusivtitel in diesem Jahr

Zum Leidwesen der PS5-Spieler wird Sony im kommenden Geschäftsjahr keine großen Exklusivtitel auf dem Niveau von God of War Ragnarök oder Marvel’s Spider-Man 2 veröffentlichen. Sony hat immer wieder preisgekrönte Exklusivspiele für seine Plattformen herausgebracht. Sie sind ein wichtiger Grund dafür, dass das Unternehmen mit der PS5 und seinen anderen Systemen über die Jahre so erfolgreich war.

Exklusivtitel halfen Sony, die letzte Konsolengeneration zu dominieren. Die PS4 beherbergte eine große Auswahl an exklusiven Spielen, die damals nirgendwo anders gespielt werden konnten. Im Vergleich dazu wurden PS5 Exklusivtitel in einem viel langsameren Tempo veröffentlicht. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, wie z. B. die Entscheidung von Sony, viele PS5-First-Party-Spiele als Cross-Gen-Titel zu veröffentlichen, die auch auf der PS4 spielbar sind, und die höheren Produktionskosten/Entwicklungszeiten, die mit modernen Spielen verbunden sind.

Leider hat dies dazu geführt, dass Sony in diesem Geschäftsjahr keine großen exklusiven Spiele für die PS5 veröffentlichen kann. Fans sollten daher nicht vor April 2025 mit solchen Spielen rechnen. Sony-Chef Hiroki Totoki sagte in einer kürzlich abgehaltenen Finanzkonferenz laut IGN:

Was First-Party-Software angeht, wollen wir uns weiterhin auf die Produktion hochwertiger Werke und die Entwicklung von Live-Service-Spielen konzentrieren. Aber während große Projekte derzeit in der Entwicklung sind, planen wir nicht, im nächsten Geschäftsjahr neue große bestehende Franchise-Titel wie God of War Ragnarök und Marvel’s Spider-Man 2 zu veröffentlichen.

Liste der aktuell verfügbaren PS5 Exklusivtitel

Astro’s Playroom

Demon’s Souls (2020)

Destruction All-Stars

Horizon Call of the Mountain

Marvel’s Spider-Man 2

Quantum Error

Silent Hill: The Short Message

The Dark Pictures: Switchback VR

Doch während Sonys Programm für 2024 in Bezug auf exklusive Spiele von Erstanbietern eher mager ausfällt, sind dank der Partner von Drittanbietern immer noch PS5-exklusive Spiele für die Plattform in Planung. Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 29. Februar, Rise of the Ronin am 22. März und Stellar Blade wird am 26. April als PS5 Exklusivtitel veröffentlicht. Auch wenn in diesem Geschäftsjahr keine neuen Titel von großen PlayStation-First-Party-Spielen veröffentlicht werden, können sich die Fans auf eine dreimonatige Reihe neuer PS5-Exklusivtitel freuen.

Liste kommender PS5 Exklusivspiele

Final Fantasy 7 Rebirth (29. Februar 2024)

Rise of the Ronin (22. März 2024)

Stellar Blade (26. April 2024)

Death Stranding 2: On the Beach (im Laufe von 2025)

Marvel’s Wolverine (wahrscheinlich 2026)

Während das Jahr 2024 für die PS5 in Bezug auf große First-Party-Veröffentlichungen eher kahl aussieht, dürften die Jahre 2025 und 2026 für die Konsole viel besser werden. Die First-Party-Studios von Sony haben alle Spiele in Arbeit, es ist nur die Frage, was gerade entwickelt wird. Mehr Informationen zu diesem Thema sollten auf den State-of-Play-Events in den kommenden Monaten und Jahren ans Licht kommen.

Einer der kommenden PS5 Exklusivtitel ist Marvel’s Wolverine, das von Insomniac Games entwickelt wird. Das Spiel basiert auf dem beliebten Marvel-Charakter Wolverine, einem Mutanten mit scharfen Klauen und Selbstheilungskräften. Marvel’s Wolverine wurde am 9. September 2023 mit einem kurzen Teaser-Trailer angekündigt, der Wolverine in einer Bar zeigt, die von bewaffneten Männern umgeben ist. Das Spiel soll eine originelle Geschichte mit einem düsteren und reifen Ton bieten.