PS4: Die meistverkauftesten Exklusiv-Titel der PlayStation 4

Da diese Generation langsam zu Ende geht, lohnt es sich, auf die meistverkauften Titel für die PlayStation 4 zurückzublicken. Immerhin hatte die Sony-Konsole eine Reihe von Hits auf den Markt gebracht.

Der Analyst der NPD Group, Mat Piscatella, hat kürzlich die meistverkauften exklusiven Titel für die PS4 in den USA bekannt gegeben, wobei jeder Titel nach seinen Dollarverkäufen geordnet ist. Es ist vielleicht nicht überraschend zu hören, dass Marvel’s Spider-Man ganz oben auf der Liste steht. Insomniacs Open-World-Titel, der im August 2019 weltweit satte 13,2 Millionen Einheiten verkauft hat, war für Sony eine gute Leistung. Als nächstes folgt God of War, das ab Mai 2019 weltweit über 10 Millionen Einheiten verkauft hat. Horizont: Zero Dawn belegt mit 10 Millionen verkauften Einheiten ab Februar 2019 weltweit den dritten Platz.

Was jedoch überrascht, ist, dass The Last of Us Part 2 auf dem vierten Platz liegt, zumal es erst letzten Monat herauskam. Final Fantasy 7 Remake ist auch ein bemerkenswerter Titel auf dem fünften Platz, seit es im April dieses Jahres veröffentlicht wurde. Es ist erwähnenswert, dass die Rangliste sowohl physische als auch digitale Dollarverkäufe umfasst, wobei Software in Hardware-Bundles, DLC und Mikrotransaktionen nicht enthalten sind.

As you watch, check a look at the best-selling PlayStation 4 console exclusives in the US life-to-date, ranked by dollar sales:

1 – Marvel’s Spider-Man

2 – God of War

3 – Horizon: Zero Dawn

4 – The Last of Us: Part II

5 – Final Fantasy VII: Remake

Source: The NPD Group https://t.co/4s9l4WZIdc

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 21, 2020