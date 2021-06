PS Plus-Spiele für Juli 2021 anscheinend durchgesickert

A Plague Tale: Innocence kommt angeblich als PS Plus-Spiel im Juli 2021. - (C) Focus Interactive

Normalerweise kündigt Sony seine kostenlosen PlayStation Plus-Spiele am letzten Mittwoch im Monat an. Das heißt wir erfahren die PS Plus-Auswahl für Juli 2021 erst am Mittwoch, den 30. Juni 2021. Diesmal relativ spät, weil am Tag darauf bereits Juli ist. Es scheint jedoch, dass die kostenlosen PlayStation Plus-Titel für Juli 2021 bereits durchgesickert sind.

Welche kostenlosen PS4- und PS5-Spiele gibt es im Juli 2021?

Wie auf Reddit (via Push Square) zu lesen ist sind die kostenlosen PS Plus-Spiele für Juli 2021 durchgesickert. Diese lauten: A Plague Tale: Innocence, WRC 9 und Uncharted: The Lost Legacy. Obwohl es derzeit keine Bestätigung dafür gibt, scheint die Liste durchaus plausibel zu sein.

A Plague Tale: Innocence wäre als PS5-Remaster-Titel durchaus annehmbar. Vor ein paar Wochen gab es bereits auf ResetEra ein Gerücht, dass genau dieses Spiel voraussagte für einen baldigen Release. Bis vor der E3 2021 war die Existenz des Next-Gen-Remaster gar nicht bestätigt. Die Quelle auf ResetEra hat aber auch bereits dies vorausgesagt. Immerhin würde auch der Termin passen. Das Spiel von Focus Interactive erscheint am 6. Juli 2021 – genau am selben Tag, an dem die PS Plus-Spiele im Juli veröffentlicht werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

WRC 9 und Uncharted: The Lost Legacy wären demnach die kostenlosen PS4-Spiele für PS Plus im Juli 2021.

Bis diese drei Spiele offiziell für PlayStation Plus angekündigt werden gibt es noch die kostenlosen Games im Juni 2021: Operation: Tango (PS5) sowie Star Wars: Squadrons und Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown Edition (beide PS4).

Sony wird kommenden Mittwoch die Spieleliste offiziell ankündigen. Bis dahin müssen wir von diesem Gerücht leben.