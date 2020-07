A Plague Tale: Innocence knackt die Verkaufsmarke von einer Millionen

Der Gesamtumsatz von A Plague Tale: Innocence hat weltweit eine Million Einheiten überschritten, gaben der Publisher Focus Home Interactive und der Entwickler Asobo Studio bekannt.

„Das gesamte Team von Asobo Studio ist sehr stolz auf den Weg, den A Plague Tale: Innocence in einem Jahr mit Focus Home Interactive an unserer Seite eingeschlagen hat“, sagte David Dedeine, Chief Creative Officer und Mitbegründer von Asobo Studio, in einer Pressemitteilung. „Jeden Tag entdecken immer mehr Spieler die Geschichte von Amicia und Hugo, die für uns die größte Motivationsquelle darstellen. Wir können es kaum erwarten, weitere Abenteuer und starke emotionale Erfahrungen zu entwickeln!“

We’re thrilled to announce that A Plague Tale: Innocence has sold over a million copies worldwide!

This wouldn’t have been possible without our community and we’d like to thank every one of you for supporting the game and @AsoboStudio ❤️🐀! pic.twitter.com/YQacwAemIo

— A Plague Tale (@APlagueTale) July 1, 2020