PS Plus im Juni 2020: Das sind die „Gratis“-Spiele für Shooter-Fans

PS Plus im Juni 2020: Call of Duty und Star Wars

Vor wenigen Tagen gab es große Aufregung, da einige PlayStation-Fans davon sprachen, das Marvel’s Spider-Man für PS Plus im Juni 2020 erscheint. Daraus wurde nichts. Sony hat heute den zweiten Titel veröffentlicht, nachdem Call of Duty: WWII bereits früher verfügbar ist.

Neben Call of Duty: WWII gibt es weiteres Baller-Spiel, allerdings in einer weit, weit entfernten Galaxie. Mit Star Wars Battlefront 2 erscheint ein nun ausgereiftes Spiel für PS Plus. Zum Start des DICE-Titels gab es einige Kontroversen über Mikrotransaktionen – wie wir alle wissen. Nun steht das Spiel an seinem Lebensende, da sich der Entwickler voll und ganz auf die Entwicklung von Battlefield 6 konzentrieren möchte. Eine gute Zeit, ein „ausgereiftes“ Videospiel kostenlos zu ergattern.

Das sind die PS Plus-Spiele im Juni 2020

PS Plus im Juni 2020: Mehr über Call of Duty: WWII

Der Shooter erschien im Jahr 2017 und mit WWII kehrte die Serie nach vielen Jahren zu ihren klassischen Wurzeln zurück. Call of Duty WWII brachte drei verschiedene Spielmodis: Kampagne, Multiplayer und Zombies. Die Kampagne versetzt uns an Kriegsschauplätze der berühmten Schlachten in Europa, während der Multiplayer-Modus das ursprüngliche Gameplay zurückbrachte.

Genre: Ego-Shooter

Download-Größe: ca. 53 GB

Regulärer Preis: 69,99 Euro (digital)

PS Plus im Juni 2020: Mehr über Star Wars Battlefront 2

Ebenfalls im Jahr 2017 erschienen erreichte das Spiel bei seinen Anhängern erst die letzten Monate die volle Anerkennung. Nach all der „schlechten Presse“ die dieses Spiel bekommen hat, hat sich DICE bemüht die Mikrotransaktionen zu minimieren und das Spiel „leistbar“ zu machen. Star Wars Battlefront 2 bringt uns zu großartigen Schlachtfeldern im beliebten Universum mit Darth Vader, Luke Skywalker und Co. Stürme mit einem AT-AT im dichten Dschungel von Yavin 4 eine versteckte Rebellenbasis oder attackiere mit einem X-Wing einen riesigen Sternenzerstörer der Ersten Ordnung. Oder ihr kämpft als Iden, einer imperialen Elitesoldatin, in einer Einzelspieler-Story die 30 Jahre umspannen.

Genre: Ego-Shooter, Action

Download-Größe: ca. 48 GB

Regulärer Preis: 24,99 Euro

Für PS4-Fans gibt es noch mehr!

PS Plus-Mitglieder können ab sofort Call of Duty: WWII herunterladen. Star Wars Battlefront 2 startet regulär ab dem 2. Juni im PlayStation Store. Bis dahin hat man noch die Chance die Simulationen Landwirtschafts-Simulator 19 und Cities: Skylines herunterzuladen.

Nur gültig in Deutschland: Bei den „PlayStation Plus Rewards“ gibt es wieder einige Sonderangebote bei Handelspartnern. Sky Ticket gibt es 1 Monat für 14,99 Euro (50% Ersparnis). Bei Amazon gibt es 30% auf Knorr- und Axe-Produkte. Und bei Sixt gibt es 7 Euro Startguthaben für das Carsharing Angebot von SIXT Share.

So bekommt ihr 4 PS4-Spiele kostenlos

Wenn ihr eine 14-tägiges Probe-Mitgliedschaft abschließt, habt ihr die Möglichkeit, sowohl die Mai- als auch die Juni-Spiele der eigenen PS4-Spiele-Bibliothek hinzuzufügen. Weitere Angebote bekommt ihr im offiziellen PlayStation Store.