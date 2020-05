PS Plus könnte im Juni 2020 einen großen PS4-Titel kostenlos anbieten

PS Plus im Juni 2020 (PS4)

Im vergangenen Monat hat Sony Marvels Spider-Man für PlayStation Now hinzugefügt dem Streaming-Service der PS4, mit dem Spieler eine riesige Spiele-Bibliothek gegen eine monatliche Abonnement-Gebühr spielen können. Es ist erwähnenswert, dass Spider-Man kein dauerhafter Titel auf PS Now sein wird, da es den Dienst im Juli schon wieder verlassen wird. Nun gibt es unbestätigte Berichte, dass Marvel’s Spider-Man die Liste der kostenlosen PS Plus-Games für Juni 2020 anführen könnte. Was plant der PlayStation 4-Hersteller aus Tokio für den Juni 2020?

Obwohl Sony die Liste der kostenlosen Spiele für PS Plus im Juni 2020 noch nicht offiziell angekündigt hat, gab der offizielle PlayStation UK Store einen Hinweis darauf, dass der Titel bald für PS Plus erhältlich sein wird. Wenn man versuchte, das Spiel im Geschäft zu kaufen, zeigt der Warenkorb an, dass Marvel’s Spider-Man mit PS Plus kostenlos ist. Beim Versuch, das Spiel zu testen, verschwindet das kostenlose Label mit PS Plus auf mysteriöse Weise. Natürlich könnte dies nur ein Fehler des PlayStation UK Store sein, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Spider-Man als kostenloses Spiel für PS Plus-Abonnenten angeboten wird.

Marvel’s Spider-Man kostenlos im Juni 2020 für PS Plus?

PS4-Spieler können das Spiel jetzt für eine begrenzte Zeit über PS Now streamen. Das Angebot für diejenigen, die PS Plus abonniert haben, ist möglicherweise nur Sony‘s Weg, um fair für diejenigen zu sein, die auch den Online-Multiplayer-Dienst unterstützen. Dies könnte auch Sonys Weg sein, um die Dinge für PS Plus-Abonnenten richtig zu machen, angesichts der Gegenreaktion der kostenlosen Spiele, die diesen Monat angeboten wurden. Schließlich enthielten die kostenlosen PS Plus-Spiele im Mai nur City: Skylines und Farming Simulator 19.

Unmittelbar nach der Ankündigung dieser beiden Spiele äußerten viele PS Plus-Abonnenten ihre Frustrationen online und riefen Sony zu der glanzlosen Liste der kostenlosen Spiele für diesen Monat auf. Einige Fans haben ihre Enttäuschung jedoch auf ein völlig neues Niveau gebracht und eine Online-Petition über Change.org gestartet, in der Sony aufgefordert wird, die kostenlosen PS Plus-Spiele dieses Monats zu ändern. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hat die Petition insgesamt knappe 67.000 Unterschriften erreicht, was nur 8.000 weniger als das Ziel von 75.000 ist. Ein klares Zeichen zum Umdenken für die Konzernzentrale des Unternehmens in Tokio!

PS Plus: Große Frustration bei den PS4-Fans über die Games im Mai 2020

An der Liste wurden keine Änderungen vorgenommen. Da nur noch wenige Tage bis zum Beginn des Juni verbleiben, ist es unwahrscheinlich, dass Sony jetzt Änderungen vornimmt. Trotzdem ist es definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, wenn Sony Marvels Spider-Man als Teil der kostenlosen Spiele für das PS Plus im Juni wirklich anbieten wird, zumal das japanische Unternehmen nächsten Monat wirklich groß raus muss, um die Fans zu beruhigen, die es waren verärgert über die kostenlosen PS Plus-Spiele dieses Monats.

Marvels Spider-Man ist jetzt exklusiv für die PS4-Spieler erhältlich. Im DailyGame-Review gab es dafür ausgezeichnete Noten!