PlayStation Plus: Das sind die kostenlosen PS4-Spiele im Mai

PlayStation Plus: Die neuen PS4-Spiele für Mai 2020 - (C) Sony

Tokio, Japan – Für PlayStation Plus-Mitglieder gibt es kommenden Monat, im Mai, wieder zwei kostenlose PS4-Spiele. Diese werden ab dem 5. Mai gratis verfügbar sein. Die beiden Titel kennen die Fans, wenn man dieses Genre mag. Sony setzt voll auf Simulation!

Bis zum 4. Mai könnt ihr noch Uncharted 4 und DIRT Rally 2.0 herunterladen, solltet ihr das noch nicht getan haben.

PS4 PlayStation Plus im Mai 2020: Sony enthüllt diese zwei Gratis-Spiele

Für alle Traktor-Fans gibt es den Landwirtschafts-Simulator 2019 bereits nächste Woche. Dabei wird ein vollständiges Landwirtschafts-Erlebnis, mit einer Vielzahl an Möglichkeiten geboten. Als moderner Landwirt kann man seinen eigenen Hof in Amerika und Europa gestalten. Dabei gibt es jede Menge landwirtschaftliche Aktivitäten, da man auf der PS4 stets mit unterschiedlichen Terrain und Wachstumsbedingungen konfrontiert ist.

Der nächste Gratis-Titel ab dem 5. Mai liegt fernab von Traktoren und Äckern. So steigt man in Cities: Skylines in die Lüfte. Für Fans des Städtebaus und des Bürgermeister-Sessels ein Genuss. Die PS4-Version dieses Simulationsspiels erschien 2017.

PS4: 4 Gratis-Games kostenlos abgreifen!

Um die April- und die Mai-Spiele von PlayStation Plus gratis zu bekommen – also wirklich kostenlos, gibt es einen einfachen Trick, wenn man noch kein Mitglied im Abo-Dienst ist.

Cities: Skylines and Farming Simulator 19 are your PlayStation Plus games for May: https://t.co/LlEQ1gfT3D pic.twitter.com/6rNc6jzNKw — PlayStation (@PlayStation) April 29, 2020

Startet eine 14-tägige Probemitgliedschaft. So bekommt ihr Uncharted 4 und DIRT Rally 2.0 aus dem April 2020 und ab dem 5. Mai den Landwirtschafts Simulator 19 und Cities: Skylines. Die neuen Gratis-Spiele sind normalerweise für 39,99 Euro im PlayStation Store erhältlich. Da hat sich Sony wieder etwas für die Fans einfallen lassen.