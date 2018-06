Ab sofort ist das neue DLC-Pack 3 für Call of Duty: WWII auf PlayStation 4 erhältlich.

Dabei wartet mit The Tortured Path ein brandneues Kapitel der Nazi-Zombies Geschichte auf die Spieler. In The Tortured Path werden die Alliierten vom unermüdlichen Vormarsch des Feindes zermürbt. General Rideau ringt sich zu einem gefährlichen Schachzug durch: die übrigen Teile von Kaiser Barbarossas legendärem Schwert zum Rand der Welt zu bringen.

Zusätzlich sind auch drei neue Mehrspieler-Karten im DLC-Pack enthalten: Stalingrad, Market Garden und Monte Cassino. Darüber hinaus bietet Call of Duty: WWII – United Front eine neue, zielbasierte Kriegsmodus-Mission namens Operation Supercharge, in der die Alliierten nach Nordafrika vorstoßen.

Das DLC-Pack Call of Duty: WWII – United Front ist zuerst ab 26. Juni 2018 auf PlayStation 4 erhältlich. Die DLC-Packs United Front, The War Machine und The Resistance sind auch im Call of Duty: WWII-DLC-Season-Pass enthalten.