PS Plus im März 2021: Kommt Final Fantasy 7 Remake? (Gerücht)

Die kostenlosen PS Plus-Spiele für März 2021 sollten bald bekannt gegeben werden, aber ein „letztes Gerücht“ vor der offiziellen Bestätigung besagt, dass Final Fantasy 7 Remake dabei sein wird.

Dieses Gerücht stammt von Shpeshal Ed, dem Co-Moderator des XboxEra-Podcasts. Wie bei allen Gerüchten dieser Art gibt es keine Möglichkeit, sicher zu wissen, ob es wahr ist oder nicht. Die Ankündigung der offiziellen Liste sollte aber bald online sein.

Für diejenigen, die es nicht wissen, erhalten Abonnenten des PS Plus-Dienstes von Sony jeden Monat zwei bis drei kostenlose Spiele. Dies kann oft ein Hit oder Fail sein, aber im Jahr 2020 hat sich Sony bei fast jeder Ankündigung selbst übertroffen. Final Fantasy 7 Remake wäre ein wahnsinniger Gewinn für die PS4- und PS5-Spieler, die es sich noch nicht geholt haben.

Natürlich könnte das auch fantastische Neuigkeiten für die zweite Episode für Final Fantasy 7 Remake bedeuten, die gerade bei Square Enix in Entwicklung ist. Natürlich ist dies nur eine Spekulation über ein Gerücht, daher sollten Fans ihre Hoffnungen wahrscheinlich nicht wecken.

Sony hat bereits angekündigt, die PS Plus-Spieleliste der PS5 weiterhin um Startspiele zu erweitern, und es scheint, dass Sony auch hochkarätige PS4-Titel anbieten möchte. Im Februar haben PlayStation-Spieler Control und Shadow of the Tomb Raider erhalten, also wäre das Final Fantasy 7 Remake-Gerücht nicht all zu weit hergeholt.

Das Action-Rollenspiel von Square Enix erschien im April 2020 und konnte Fans und Kritiker überzeugen.

Bis zur offiziellen Ankündigung von Sony, welche Spiele kostenlos sind, ist es für Fans am besten, ihre Erwartungen in Schach zu halten.

Final Fantasy 7 Remake ist ab sofort für PS4 verfügbar.