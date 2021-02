PS Plus März: Final Fantasy 7 Remake und 3 weitere Games

PS Plus März 2021 © Sony

Erst kürzlich kursierte ein Leak oder auch ein Gerücht, dass zu den Titeln im PS Plus März auch Final Fantasy 7: Remake zählen wird und das ist somit bestätigt. Neben dem preisgekrönten Fantasy RPG Abenteuer, bekommen wir auch Puzzle Aufgaben der nächsten Generation, ein Sci-Fi Survival Game und einen VR Shooter. Der März wird wieder so ein Monat, in dem Alle gelisteten Spiele zumindest in der Bibliothek landen sollten.

Final Fantasy 7: Remake (PS4) bei PS Plus im März

Das Remake des RPG Klassikers durch Square Enix bringt nicht nur epische Kämpfe, sondern eine unglaublich packende Story und unvergessliche Charaktere. Kehrt zurück nach Midgar als Cloud Strife und kämpft mit euren Gefährten gegen die Bedrohungen die den ganzen Planeten gefährden. In diesem Remake taucht ihr noch tiefer in die Story von Midgar und es geht auch danach noch weiter als im Original.

Der Download des Final Fantasy 7 Remake im PS Plus Abo für März, gilt nur für die PS4 Version und enthält nicht den geplanten Grafik-Upgrade für die PS5 Version.

Remnant: From the Ashes (PS4) für März gratis im PS Plus Abo

Die Welt wurde überrannt von monströsen interdimensionalen Wesen. Kämpfe im März in diesem PS Plus Game, als einer der letzten überlebenden Menschen, um unseren Planeten. Entweder alleine oder im Online Co-op erkundet man die dynamischen Welten, lootet sich durch neues Gear und Upgrades. Über 100 verschiedene Kreaturen haben es auf euch abgesehen, eure Ausrüstung ist entscheidend für euer Überleben.

Maquette der PS5 Titel für das PS Plus März Lineup

Eine Puzzlewelt innerhalb einer gigantischen Puzzlewelt, mit einer kleineren Version der eigenen Puzzlewelt darin. Im März wird dieser PS Plus Titel die grauen Zellen ganz schön herausfordern. Bereits diese kleine Video Demonstration zeigt, wie vielschichtig Maquette als Puzzle Game ist. Ein entschleunigtes Rätsel Game, dass tatsächlich nur auf kreative Denkweisen und Multidimensionale Ideen setzt. Outside the Box ganz groß.

Farpoint VR (VR Brille erforderlich)

Eine weile hatte Sony jedes Monat einen VR Titel mit in das PS Plus Lineup gelegt und so auch im März dieses Jahres wieder. Farpoint ist ein First-Person VR Shooter, der perfekt optimiert wurde auf den PlayStation Aim Controller. Diese Schießerei auf einem Alien Planeten lässt sich alleine oder auch im VR Co-op online erleben. Ein Arsenal an Waffen und eine Horde an Feinden erfreuen Besitzer des VR Headsets im PS Plus Abo.

Letzte Chance im März für Destruction AllStars im PS Plus Paket.

Das zerstörerische Arena Fahrzeug Battle war zwar Teil des Lineups für Februar. Achtung Verlängerung! So kann man noch im März als PS Plus User bei Destruction AllStars zu schlagen und sich das Spiel sichern. Diese Verlängerung gilt noch bis 5 April.