Heute, vor der Tokyo Game Show, hat Sony eine Miniaturversion der ursprünglichen PlayStation-Konsole, genannt PlayStation Classic, angekündigt. Diese wird mit zwei Controllern und 20 vorinstallierten Games im Dezember veröffentlicht, wie wir heute berichtet haben.

Der anfänglichen Euphorie zum Trotz haben wir die Pressemitteilung nochmals durchgelesen. Der PlayStation Classic wird ein HDMI- sowie ein USB-Kabel beigelegt sein. Das USB-Kabel muss jedoch an ein handelsübliches USB-Netzteil angeschlossen werden.

Die PlayStation Classic wird mit einem HDMI-Kabel zum Anschluss an Fernseher und Monitore sowie mit einem USB-Kabel*4 geliefert, das an ein handelsübliches USB-Netzteil (nicht enthalten) angeschlossen werden kann, um das Gerät am Stromnetz zu betreiben. Ausgewählte Titel können mit den zwei im Lieferumfang der Konsole enthaltenen Controllern im Zweispieler-Modus gespielt werden.