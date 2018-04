Charlie Demerjian von SemiAccurate behauptet Informationen zur bisher unbestätigten „PlayStation 5“-Konsole erhalten haben, wie WCCFTech.com berichtet. Die Informationen sind auf der besagten Website hinter einer „Paywall“ nur für Abonnenten zugänglich.

Aber wir können es auflisten (und uns die Kommentare nicht ersparen): Die PlayStation 5 (möge sie so heißen) soll eine APU erhalten, welche aus einem 8-Kern-Zen-CPU und einer Navi-basierten GPU besteht – wie bei Konsolen eben üblich. Wir wissen bisher nix über Navi, aber AMD hat bereits einige Projektnamen wie „Nextgen Memory“ durchsickern lassen. Letzteres könnte sich auf den GDDR6-Speicher beziehen, den sowohl Samsung als auch SK Hynix (Link: WCCFTech.com) kürzlich zur Verfügung gestellt haben.

Der Bezahl-Artikel behauptet auch, dass die PlayStation 5 mit etlichen VR-Optimierungen ausgeliefert wird. Also Sony wird demnach die erfolgreiche PlayStation VR weiterentwickeln (gut so). Das einige Entwickler-Kits bereits ausgeliefert sind, haben wir schon einmal berichtet. Nun wird diese Meldung (oder das Gerücht) abermals bestätigt. Wie Demerijan behauptet sehe er den Release der Konsole früher als bisher Analysten angenommen haben, nämlich mit Weihnachten 2018 oder dem frühen 2019. Bisher hatten wir von „Experten“ immer 2020 gehört.

Also mal ehrlich…

Sony veröffentlichte erst die PlayStation 4 PRO um mit aktuellen Fernseh-Geräten mithalten zu können. Um ein AAA-Game zu programmieren dauert es eine Weile, also mindestens 3 Jahre (in der Regel). Das bedeutet, wenn die PlayStation 5 im Jahr 2020 erscheint (was realistisch klingt), müssen die Entwickler – zumindest die Sony-eigenen Studios – DevKits haben. Sonst gibt es zum Start auch keine Games (was ja auch keiner möchte). Bisher wissen wir nur von Cyberpunk 2077, welches für die nächste Generation entwickelt wird.

Die PlayStation 4-Verkaufszahlen mögen zwar „schwächeln“, sind aber auch aufgrund des Erfolges des Nintendo Switch zurückzuführen. Die Grafik-Leistung der Xbox One X ist sicherlich besser. Aber mit Exklusiv-Titeln wie The Last of Us – Part II, Death Stranding, Ghost of Tsuhima, Days Gone usw. wird die PlayStation 4 (PRO) noch eine Weile weiterleben (dürfen). Und Grafik allein ist nicht alles (siehe Nintendo).

Von Nachfolgern für die aktuelle Konsolen-Generation sind wir noch eine Weile entfernt. Wir haben bereits letztes Jahr alle „Internet-Gerüchte“ zur PlayStation 5 gesammelt. Mehr zur PlayStation 5 bekommst du hier, auf DailyGame!