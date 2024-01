Palworld-Roadmap enthüllt: PvP und Raid-Bosse bald verfügbar

Du gehörst zu den mehr als 8 Millionen Palworld-Spielern und wartest auf Neuerungen? Nun, die kommen bald. Pocketpair hat die Roadmap für die Zukunft des Spiels während des Early Access enthüllt. Und es gibt aufregende Veränderungen!

Die offizielle Palworld Twitter-Seite bedankte sich herzlich bei der Community und teilte mit, dass die Verkaufszahlen die Erwartungen des Entwicklungsteams bei Weitem übertroffen haben. So sehr, dass sie immer noch mit Serverproblemen zu kämpfen haben, da so viele Leute versuchen, das Spiel zu spielen. Während Pocketpair sich darauf konzentriert, diese Probleme zu beheben, steht bereits eine spannende Roadmap für die Zukunft von Palworld bereit.

Abgesehen von der Fehlerbehebung und Verbesserung der KI und Pfadfindung für Pals verspricht die Roadmap eine Fülle neuer Inhalte. PvP, Raid-Bosse für Endspielinhalte, und eine Pal-Arena, die speziell für Pals ohne Trainer konzipiert ist. Stell dir Pokémon Colosseum vor, denn das ist wahrscheinlich, was Pocketpair im Sinn hatte.

Was erwartet Palworld-Spieler in der nahen Zukunft? Pocketpair hat “zahlreiche Fehler identifiziert” und möchte diese zeitnah beheben. So ist bekannt, dass es “beim Weltdatum zu Rollbacks kommen” kann, der Ladebildschirm einfriert, usw.

Wichtige Konfigurationsverbesserungen, Verbesserungen der Basis-Pal-KI und der Wegfindung, Player vs. Player (PvP), Raid-Bosse (Endspielinhalt) und die angesprochene Pal Arena (PvP für Freunde) sind am Weg!

— Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024