Offizielle PS5-SSD-Festplatte von Western Digital (kostet mehr)

Bisher war es es heißer Tipp von PS5-Systemarchitekt Mark Cerny, nun ist es offiziell: Western Digital kooperiert mit Sony, für die erste offizielle PlayStation-lizenzierte M.2-SSD für PS5.

Welche SSD soll ich in meine PS5 einbauen um mehr Speicherplatz zu bekommen? Diese Frage hat nun eine offizielle Antwort. Bisher galten M.2-SSDs von Western Digital ohnehin als erste Wahl, für erschwingliche Preise. Nun ist es eben offiziell. Mit der WD_BLACK SN850 NVMe SSD für PS5-Konsolen kannst du deinen Speicherplatz erweitern.

Was ist anders? Das Speicher-Laufwerk wurde von Grund auf neu entwickelt, dass alle “PS5-Besitzer zufrieden stellen sollte”, so Western Digital in einer Aussendung.

Auf Twitter wurde die Partnerschaft zwischen Western Digital und PlayStation offiziell gemacht:

We’ve partnered with @PlayStation to bring you the official WD_BLACK SN850 NVMe SSD for #PS5 consoles!

— WD_BLACK (@wd_black) July 11, 2022