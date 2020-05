Nintendo Switch: Unreal Engine 5 von Epic Games ist kompatibel mit der Hybrid-Konsole

Joy-Con von Nintendo Switch im Zoom - (C) Nintendo

Epic Games hat bestätigt, dass die kürzlich enthüllte Unreal Engine 5 mit dem Nintendo Switch kompatibel ist. Während sich die Engine hauptsächlich auf neue Technologien für Konsolen der nächsten Generation konzentriert, funktioniert sie auch mit bereits vorhandener Hardware. Tim Sweeney von Epic gibt uns mehr Antworten!

Unreal Engine 5 wurde letzte Woche mit einer atemberaubenden Tech-Demo vorgestellt, die in Echtzeit auf einer PS5 ausgeführt wird. Die Demo mit dem treffenden Titel “Lumen im Land der Nanite” zeigte zwei Technologien namens Lumen und Nanite. Ersteres ermöglicht eine unglaublich realistische und natürliche Beleuchtung, während letzteres die Polygongrenzen aufhebt und Entwicklern die Freiheit bietet, so viele Details in einer Umgebung zu platzieren, wie sie möchten, ohne sich über technische Einschränkungen Gedanken machen zu müssen. Natürlich ging es bei den meisten Gesprächen rund um Unreal Engine 5 um die PlayStation 5 und Xbox Series X, so dass die Frage nach der Kompatibilität der aktuellen Generation unbeantwortet blieb.

Nintendo Switch und andere ältere Systeme werden die Unreal Engine 5 abspielen

Zum Glück hat Tim Sweeney, CEO von Epic Games, offiziell bestätigt, dass Unreal Engine 5 auf allen Plattformen funktioniert, die seinen Vorgänger Unreal Engine 4 unterstützen, einschließlich des Nintendo Switch. Die erweiterten Lumen- und Nanite-Funktionen sind auf älterer Hardware möglicherweise nicht verfügbar. Die Engine wurde jedoch unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit entwickelt. “Um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, haben wir diese Pipeline, in der sie alle Inhalte importieren oder erstellen. Und auf höchstem Niveau der Filmqualität, die direkt auf Konsolen der nächsten Generation ausgeführt wird”, erklärte Sweeney in einem Interview. Neuere, leistungsstärkere Konsolen wie die PS5 und Xbox Series X können die neue Technologie nutzen, aber weniger leistungsstarke Hardware wie der Nintendo Switch hat keinen Zugriff auf all den neuen Schnickschnack.

Kein Vergleich mit neuer Konsolen-Generation von PS5 und Xbox Series X

Nur weil Unreal Engine 5 auf einem Gerät wie dem Nintendo Switch unterstützt wird, bedeutet dies nicht, dass die Konsole Spiele mit Grafiken auf einem ähnlichen Niveau wie die “Lumen im Land der Nanite”-Tech-Demo erhält. Der Nintendo Switch wird weiterhin Vorteile aus der Unterstützung der Engine ziehen, aber die Skalierbarkeit ist der Hauptgrund, warum Unreal Engine 5 so viele Plattformen unterstützt. Fortnite ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Engine auf mehreren Plattformen funktioniert. Fortnite wechselt zu Unreal Engine 5 im Jahr 2021, und es wird wahrscheinlich alle neuen Funktionen der Engine auf PS5 und Xbox Series X nutzen und gleichzeitig abgeschwächte Versionen des Spiels für schwächere Computer wie Konsolen der aktuellen Generation und mobile Geräte anbieten. Bestehende Geräte können auch in den kommenden Jahren weiterhin unterstützt werden, während neue Geräte die bestmögliche Erfahrung erzielen.

Unreal Engine 5: Große Sache für Spiele-Entwickler

UE5, das den Nintendo Switch und andere Plattformen unterstützt, ist eine sehr große Sache für die Entwicklung, da Entwickler ihre Spiele auf so vielen Geräten wie möglich installieren können, während sie weiterhin in derselben Engine arbeiten. Wenn die Engine so gut skaliert, wie es Epic Games es erzählt, wird dies den Entwicklern hoffentlich beim Portierungsprozess helfen und ihnen ermöglichen, auf ein möglichst breites Spektrum von Plattformen abzuzielen. Je einfacher die Entwicklungstools zu verwenden sind, desto mehr Zeit können Entwickler für die Arbeit an den Dingen verwenden, an denen sie arbeiten möchten.

Unreal Engine 5 wird 2021 für Entwickler freigegeben.