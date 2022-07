Nintendo Switch Sports: So werden die künftigen Skins aussehen!

Im letzten Update von Nintendo Switch Sports wurden unter anderem neue Eigenschaften in den Sportarten Fußball und Volleyball eingebaut. In den Daten wurden aber auch 13 versteckte Kollektionen der Kleidungsstücke entdeckt, welche man in Zukunft freizuspielen können wird.

Was ist der Hauptgrund des Updates?

Der eigentliche Grund des Updates, mit dem 1.2.0 Patch, ist die Funktionen des Beingurts, sowie neue Volleyball-Moves in das bisherige Spiel zu implementieren. Es ist nun endlich möglich Fußballspeile mit Kicks von 1 gegen 1 bis hin zu 4 gegen 4 Spielern zu bestreiten. Für die Volleyballer gibt es jetzt zwei neue Moves. Online Spieler können nun in eine neue S-Gruppe bis hin zur ∞ Gruppe schaffen.

Was noch im aktuellen Update steckt?

Neben den neuen Eigenschaften der zwei Sportarten wurden auch 13 neue Kollektionen entdeckt, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt freigespielt werden können. Die Kollektionen beinhalten Kleidungsstücke, Frisuren, Titel und Emotionen für euch. Neue Kollektionen werden wöchentlich veröffentlicht. Allerdings sind diese aber nur in einem kurzen Zeitabschnitt von ein paar Wochen freizuspielen. Dies soll die Spieler motivieren wortwörtlich “am Ball” zu bleiben und regelmäßig Nintendo Switch Sports zu spielen.

Wie werden die kommenden Kollektionen aussehen?

Achtung Spoiler! Bitte folgt dem unteren Link zu Reddit nur, wenn du dir nicht die Überraschung verderben möchtest. Allerdings wirst du überzeugt wie wandelbar die neuen Figuren im Vergleich zu den klassischen Miis sind.

Wie viele Kollektionen wird es geben?

Insgesamt steigt somit die Anzahl der Kollektionen auf 27! Das Spiel kann im momentanen Zustand eine Auswahl von maximal 29 Kollektionen beinhalten. Allerdings kann die Zahl jederzeit von Nintendo mit einem weiteren Update erhöht nach belieben werden.

Das nächste große Update wird übrigens die noch fehlende Sportart: das heißgeliebte Golf beinhalten. Wir freuen uns schon auf den Herbst über viele lustige Golfpartien im Wohnzimmer.

