Nintendo gibt Termine für Ausfälle seiner Switch Online-Dienste bekannt

Nintendo Switch Online down? Das sind die geplanten Ausfälle.

Nintendo hat bekannt gegeben, dass es im August und September mehr Wartungsarbeiten als üblich durchführen wird. Dies bedeutet, dass die Fans in den nächsten Wochen bereit sein sollten, zu sehen, dass ihre Onlinedienste mehrmals und jedes Mal für einige Stunden wegen Wartungsarbeiten ausfallen. Sei nicht gleich aufgebracht, wenn es zu einem Nintendo Switch Online Ausfall kommt. Hier ist die Erklärung.

Die Details im aktualisierten Wartungsplan von Nintendo bestätigen, dass bis Mitte September vier Sitzungen zur Wartung stattfinden sollen. Beginnen wird man mit dem Online-Netzwerk der Nintendo Switch. Während die erste Sitzung die Online-Funktionalität der Konsole beeinträchtigen könnte, während sie aktiv ist, versicherte der Videospiele-Konzern, dass während der anderen drei „alle Netzwerkdienste nicht verfügbar sein werden“.

Das sind also insgesamt bis zu 13 Stunden, damit Nintendo-Fans im kommenden Monat nicht online gehen können. Deshalb ist es auch gut sich darauf vorzubereiten. Immerhin sollte man nicht mitten in der Erkundung einer Insel von Animal Crossing: New Horizons feststecken.

Nintendo Switch Online Ausfall: Fans müssen mit Wartungen zu diesen Zeiten rechnen

Mit folgenden Einschränkungen muss man rechnen:

19. August von 4 bis 5 Uhr morgens: Switch – Verwendung von herunterladbarer Software

24. bis 25. August von 23 bis 3 Uhr morgens: Switch / 3DS / Wii U eShops – Verwenden von Prepaid-Geldkarten / Verwenden von Download-Codes

31. August – 1. September von 23 bis 3 Uhr morgens: Switch / 3DS / Wii U eShops – Verwenden von Prepaid-Geldkarten / Verwenden von Download-Codes

14.-15. September von 23 bis 3 Uhr morgens: Switch / 3DS / Wii U eShops – Verwenden von Prepaid-Geldkarten / Verwenden von Download-Codes

Diese Wartungssitzungen finden zu einem für die Nintendo-Community interessanten Zeitpunkt statt. Dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht ein ruhiges Jahr. Mit weniger wichtigen Veröffentlichungen und Ankündigungen. Außerdem wurden die Fans verärgert, dass Spiele wie Paper Mario: The Origami King und Pikmin 3 Deluxe nur wenige Monate vor dem Start angekündigt wurden.

Alles in allem hat diese Frustration jedoch nicht viel dazu beigetragen, die Dynamik der Switch in diesem Jahr einzudämmen. Nach den jüngsten Finanzberichten von Nintendo hat die aktuelle Hybrid-Konsole über 61 Millionen Einheiten verkauft, während sein größter Titel im Jahr 2020, Animal Crossing: New Horizons, unglaubliche 22,4 Millionen Exemplare verkauft hat. Damit ist er der zweit-meistverkaufte Switch-Titel aller Zeiten in weniger als fünf Monate. Die kommenden Ausfälle des Online-Dienstes werden die Fans verkraften müssen.