Minecraft: Update 1.6.20 lässt die Nintendo Switch abstürzen

Kyoto (Japan), Stockholm (Schweden) – Fans von Minecraft waren wahrscheinlich begeistert von dem 1.6.20 Bedrock-Update, das nicht nur Anpassungen und Korrekturen bietet, sondern auch neue, bösartige Piglin Brute-Mobs enthält. Diejenigen, die auf dem Nintendo Switch spielen, haben möglicherweise bemerkt, dass das Update nicht wie erwartet funktioniert.

Minecraft ist jetzt über zehn Jahre alt, aber die Fans können es einfach nicht lange ablegen. Kontinuierliche Aktualisierungen des Titels und des Sandbox-Gameplays, die zu scheinbar endloser Kreativität inspirieren, sorgen dafür, dass die Spieler immer wieder zurückkehren, und neue Inhalte dürften dies nur noch weiter fördern.

Leider berichten Nintendo Switch-Spieler jetzt, dass das neueste Minecraft-Update, 1.6.20, erhebliche Probleme auf der Hybrid-Konsole von Nintendo verursacht. Insbesondere friert das Spiel in wichtigen Intervallen ein oder stürzt ab, z. B. wenn Spieler versuchen, auf eine Welt oder ein Reich zuzugreifen, nachdem sie das Spiel unterbrochen oder das Startmenü aufgerufen haben.

Minecraft: Update-Fehler wirkt sich auf die gesamte Konsole aus

Das mag zwar schlimm genug erscheinen, aber das Problem mit dem Update wirkt sich auf die gesamte Switch-Konsole aus. Nach einem Minecraft-Absturz reicht das Schließen des Spiels möglicherweise nicht aus, um das Problem zu lösen. Nach einem Absturz in Minecraft kann die Nintendo Switch Berichten zufolge manchmal keine anderen Spiele laden, ohne dass diese ebenfalls abstürzen. Die einzige bekannte Lösung zu diesem Zeitpunkt ist der „vollständige Neustart der Konsole“. Von Entwickler Mojang aus Stockholm gibt es bisweilen keine offizielle Erklärung, wann das Update repariert wird.

New minecraft update fucks up with realms on the switch version pic.twitter.com/LTppgFHaKj — Dylan🇨🇦 (@Dylanrah) August 12, 2020

Mojang hat das Problem offiziell anerkannt und eine Popup-Warnung im Spiel bereitgestellt, in der die Einfrierprobleme für Switch-Spieler aufgeführt sind. Der einzige Rat, den der Entwickler geben konnte, ist, dass das Abmelden von einem Microsoft-Konto das Problem beheben kann. Dies hat jedoch auch Nachteile, da Spieler nicht auf Realms, den Marktplatz oder Partner-Server zugreifen können, ohne in ihren Microsoft-Konten angemeldet zu sein.

Nintendo Switch-Spieler sollten das Spiel aktuell meiden

Während es sicherlich möglich ist, Minecraft alleine oder im Mehrspielermodus mit einem Freund zu spielen, wirkt sich dieses Problem negativ auf Nintendo Switch-Spieler aus, indem es einschränkt, auf welche Teile des Spiels sie zugreifen können. Das Update wurde am 11. August veröffentlicht, was bedeutet, dass es einige Tage her ist, seit das Problem aufgetreten ist, und es gibt immer noch keine Antwort darauf, wann das Problem behoben wird. Dies ist besonders problematisch für Spieler, die eine reguläre Abo-Gebühr zahlen, um einen Minecraft Realms-Server zu betreiben.

bedrock minecraft is so broken at least on switch — h 🐝🍯 they/them (@honeypotsmc) August 13, 2020

Im Moment müssen Minecraft-Spieler entweder mit den Abstürzen auskommen, bestimmte Spielmechaniken vermeiden oder das Spiel vollständig fallen lassen, bis ein Fix veröffentlicht wird. Glücklicherweise scheinen die nachfolgenden Abstürze anderer Spiele keine Spieldaten oder Sicherungsdateien zu beschädigen, aber Spieler möchten möglicherweise ihr Switch-System nach einem Minecraft-Absturz neu starten und bevor sie aus Sicherheitsgründen ein anderes Spiel starten.

Minecraft ist ab sofort auf Mobilgeräten, PC, PS4-, Switch-, Xbox One- und Legacy-Plattformen verfügbar. Mittlerweile sind über 126 (!) Millionen Spieler mit dabei. Über 200 Millionen Exemplare wurden von dem Spiel, dass in Stockholm entwickelt wurde, verkauft. Das Spiel ist auch ein kleiner Wirtschaftszweig geworden. Immer mehr „Künstler“ verkaufen ihre Kreationen mit Gewinn.