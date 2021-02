Nintendo Switch: Neues Mario Golf angekündigt

Mario Golf: Super Rush - (c)Nintendo

Mit der Nintendo Direct Präsentation wurde neben Titeln The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Star Wars: Hunters und Knock Out City auch ein neues Mario Golf mit dem Titel Mario Golf: Super Rush angekündigt. Der Titel wird am 25. Juni 2021 erscheinen.

In Mario Golf: Super Rush treten verschiedene Super Mario Charaktere auf verschiedenen Plätzen im Pilzkönigreich auf Wiese, Wüste, Wald auf welchen auf die Windverhältnisse geachtet werden muss gegeneinander an. Anbei könnt ihr in Ruhe den Trailer begutachten:

Wir haben für euch das wichtigste zusammengefasst:

Story-Mode

Mario Golf: Super Rush beinhaltet einen Story-Mode in welchem man seine persönliche Golf Karriere machen muss. Es kann dabei als Mii gespielt werden.

Multiplayer-Mode

Mario Golf: Super Rush wird über diverse Multi-Player Modes verfügen. In dem neuen Multiplayer-Modus Speed Golf wird gleichzeitig auf die Bälle geschlagen, sodass den Fluglinien der Bälle nachgerannt werden muss. Dabei helfen euch Power-Ups schneller als der Rest zu sein. Jeder versucht der schnellste beim einlochen zu sein. Klingt nach Mario Kart eine neue Möglichkeit zu sein Freundschaften zu zerstören.

Motion-Control

Sehr positiv hervorzuheben ist die Motion-Control, welche sich schon bei Golf von Wii Sports bewährt hat und für unglaublichen Spielspaß gesorgt hat. Je nach Schwung wird der Ball entsprechend weit fliegen. Man muss also bei Mario Golf: Super Rush sehr viel Gefühl beweisen.

Der letzte Titel der Mario Golf Reihe Mario Golf: World Tour ist 2014 auf der Nintendo 3DS erschienen. Falls ihr schon in Golf-Stimmung seid und die Zeit bis zum Release im Juni überbrücken wollt: der allererste Teil der Reihe NES Open Tournament Golf ist bei Nintendo Switch Online zu finden.