Nintendo Switch: ein Star Wars Titel kommt!

Die Nintendo Direct Präsentation hat uns neben The Legend of Zelda: Skyward Sword HD auch ein neues Star Wars Spiel angekündigt. Ein Star Wars Spiel namens Star Wars: Hunters wird noch dieses Jahr für die Nintendo Switch erscheinen.

Der Teaser-Trailer

Der Titel erscheint überraschend. Leider ist im Trailer keine Spur vom Gameplay zu sehen, aber seht am besten selbst:

Wir befinden uns in Jabbas Palast und bekommen Hologramme von einer Sith, eines Stormtroopers, eines Mandalorianers und eines Wookies zu sehen. Anschließend öffnet sich ein Tor zu einer Arena in der aggressive Verhandlungen mittels Lichtschwertern geführt werden.

Der Entwickler

Der Entwickler ist Zynga. Laut diesem soll es sich um einen Online Arena Multiplayer handeln, welcher Zeitlich zwischen Star Wars Episode 6 und Episode 7 angesiedelt ist. Also im Klartext: in der Epoche des mächtigen Mandalorian. Wenn das kein Zufall ist? So bleibt zu hoffen, dass der Titel hält was er verspricht und vermutlich treffen wir dann auf Mandalorian und Baby Grogu.

Langsam trägt die Neuausrichtung für Star Wars Titel Früchte. Nach dem angekündigten Star Wars Ubisoft Titel folgt noch ein neues Spiel, welche die Geschichten aus einer weit, weit entfernten Galaxis zu uns nachhause holt. Wir werden weitere Details des ersten neuen Star Wars Titels für die Nintendo Switch mit großem Interesse verfolgen.

