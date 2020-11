The Mandalorian und seine Star Wars Easter Eggs

Star Wars Mandalorian Staffel 2 ©Lucasfilm/Disney

Die zweite Staffel von The Mandalorian ist erst wenige Wochen alt und trotzdem ist die Anzahl der Easter Eggs bereits irre hoch. Ob Anspielungen auf die Prequels, die Original Trilogie oder sogar auf Videospiele aus der weit, weit entfernten Galaxie, Fanherzen werden höher schlagen.

Wir haben die besten Easter Eggs für Euch zusammen gesammelt. Aber natürlich muss an dieser Stelle eine Spoiler Warnung ausgesprochen werden. Solltet ihr also noch nicht am aktuellsten Stand sein, ändert das und kommt zu unseren Artikel zurück.

R5-D4

In Kapitel 9 – The Marshall, erfahren wir das R5-D4, jener Astromech Droide dessen kaputter Motivator in Star Wars: Eine neue Hoffnung dafür sorgt das R2-D2 in Lukes Obhut gelangt, repariert wurde und nun in Peli Motto’s Garage arbeitet. Sogar die Verbrennungsspuren des kaputten Motivators aus dem originalen Star Wars Film sind noch zu erkennen.

Krayt Drache

Diese gigantische Kreatur mit der es Mando im Staffel Auftakt zu tun bekommt stammt ebenfalls aus dem ersten Star Wars Film aus dem Jahre 1977. Allerdings sieht man hier nur ein gigantisches Skellett in der Wüste Tatooines liegen als die beiden Droiden auf Lukes Heimatplaneten bruchlanden. Fans von Knights of the Old Republic durften bzw. mussten sogar schon gegen eine solche Kreatur antreten.

Tusken Räuber (Sandleute)

„Die Sandleute lassen sich leicht verscheuchen… aber sie kommen bald wieder – und das in Scharen“ – Obi Wan in Star Wars.

Auch diese Kreaturen sowie deren ikonischer Schrei finden ihren Weg in The Mandalorian. Wurden Sie zuvor immer als wild und grausam dargestellt werden Sie nun fast schon sympathisch dargestellt und erhalten in Kapitel 10 eine Sprache, Rituale und einen größeren Sinn für Kultur als je zuvor.

Gamorreaner

sind eine kriegerische Spezies vom Planeten Gamor. Im Staffel Auftakt bekämpfen sich zwei dieser Schweineartigen Kreaturen im Ring. Das erste Mal treffen wir auf diese Spezies in Die Rückkehr der Jedi Ritter und zwar als Söldner in Jabbas Palast.

Podracer

Zumindest die Podracer Szene aus Die dunkle Bedrohung war eines der leider wenigen Highlights des Films. Hier sehen wir einen Speeder der Anakins Podracer sogar sehr ähnlich sieht. Entweder hat Anakin zwei dieser Schiffe zusammengebaut oder aber der Marschall hat einiges von Anakins alten Fahrzeug für seine eigenen Zwecke gerettet.

Banthas

Diese gehörnten, haarigen Reittiere der Sandleute werden auf Tatooine mit Ehrfurcht behandelt. Während sie für Reisen und andere Unterfangen verwendet werden, werden sie von den Sandleuten jedoch nicht als Fleischquelle getötet. Auch diese Außerirdische Rasse trafen wir bereits im Star Wars Film.

Jawas

Und ihre Sandraupen trafen wir bereits in der ersten Staffel des Madalorian. Auch in Satffel zwei sind sie wieder mit von der Partie.

Möge die macht mit Euch sein

In Star Wars zu hören ist nichts neues. Doch Mandos‘ eisige Unterhaltung mit den Piloten der Neuen Republik bringt das Zitat auf eine neue Ebene. Denn „Und auch mit Ihnen“ zählt unter Star Wars Fans zu den beliebtesten Antwortmöglichkeit. Doch im aktuellen Star Wars Kanon war dies so noch nie zu hören.

Dr Mandible

Das Ameisenartige Alien, dass in der Cantina gegenüber von Peli Motto sitzt, sieht keiner Spezies gleich die wir bisher in Satr Wars gesehen haben. Dürfte jedoch nicht mehr als eine Hommage an der Regisseur von Ant Man sein, Peyton Reed, der bei dieser Folge auch Regie geführt hat.

Sabacc

Falls Ihr euch gefragt habt welches Spiel Peli und Dr. Mandible in der Cantina gespielt haben, ist hier die Antwort für Euch. Sabacc ist ein Kartenspiel, dass hauptsächlich in Star Wars Romanen erwähnt wurde, bevor es in Solo: A Star Wars Story auch einem breiteren Publikum vorgestellt wurde. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Blackjack, doch gewinnt die 23 und man spielt mit einem größeren Deck an Karten.

Boba Fett

Die größte Überraschung gab es allerdings in den letzten Sekunden von Kapitel 9 – The Marshall. Wir sehen Boba Fett auf einer Sanddüne stehen wie dieser Mando auf seinem Gleiter abreisen sieht.

Auch in The Mandalorian wird der Charakter von Temuera Morrison gespielt, der Star Wars-Veteranen, am besten als Jango Fett und die Klontruppen in der Prequel-Trilogie bekannt sein dürfte. . Hier porträtiert Morrison einen älteren, finsteren Boba, der wahrscheinlich seine Rüstung zurück haben will.

The Mandalorian Staffel 2 läuft seit 30. Oktober 2020 exklusiv bei Disney+.