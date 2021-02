Dodgeball Wahnsinn: Knockout City im Mai 2021

Knockout City Screenshot © EA Games

Aktuell erleben wir einen Boom des Action Sports. In Arenen werden Events ausgetragen bei denen Fahrzeuge aufeinander prallen und in Funken auseinander fliegen, auf Rollschuhen wird um Punkte gekämpft und nun auch noch Dodgeball oder auch hierzulande Völkerball genannt. Kurzweilige Battles im sportlichen Look, vollgepackt mit Action. Genau so präsentiert sich Knockout City für den kommenden Mai 2021.

EAs Knockout City ab Mai 2021 auf allen Plattformen

Obwohl es gestern auf dem Nintendo Direct Event für die Switch angekündigt wurde, so erscheint Knockout City im Mai 2021 auf allen Plattformen. Ebenso wird zu Release auch Cross Plattform Gaming möglich sein. Das sorgt schon mal für eine breite Spielerbasis und gut belebte Server. Der 3rd Person Dodgeball Spaß wird bestimmt für genug Action auf allen Ebenen sorgen.

Werfen, passen und auch Spezialfähigkeiten werden im ersten Trailer gezeigt. Ain´t gonna lie… Die ersten Bilder zeigen sich vielversprechend. Ein simples Ziel, die Gegner mit dem Ball zu treffen und wie es scheint auch sehr überschaubare Mechaniken. Knockout City scheint eines dieser Easy-to-Learn Spiele zu sein, bei denen man sehr schnell einsteigen und Spaß haben kann.

Eine Formel die sich bereits bei vielen aktuellen Games bewährt hat, mit dem Ziel möglichst viele Spieler, möglichst lange zu unterhalten. Die Registrierung für die Beta auf Steam ist derzeit eröffnet. Knockout City erscheint am 21 Mai 2021 auf allen Plattformen um 19,99 €