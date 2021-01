Roller Champions – Die Closed Beta ist in den Rollschuhen!

rollerchampions

Die Closed Alpha zu Roller Champions wurde im vergangenen Jahr bereits erfolgreich abgeschlossen. Basierend auf dem Feedback dieser hat Ubisoft bereits einige Erweiterungen für die Closed Beta angekündigt. So findet ihr z.B. neue Modi, darunter der Ranglisten-Modus, Custom Matches und zeitlich begrenzte Spielmodi wie der 2v2-Modus. Zu den weiteren Neuerungen zählen diverse Gameplay-Optimierungen, neue Solo- und Team-Manöver und der Skatepark: ein permanenter Social-Hub, in dem bis zu 6 Spieler trainieren, an zeitlich begrenzten Mini-Spielen teilnehmen und Spaß mit ihren Teamkollegen haben können.

Old school Rollerskater

Roller Champions ist ein neues Sportspiel, das packende und rasante Team-gegen-Team-Momente auf Rollschuhen bietet und von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune entwickelt wird. Ubisoft Pune arbeitet unter anderem gerade am Remake des originale Prince of Persia – Sands of Time. Zwei Teams mit jeweils drei Spielerinnen treten in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen und ihre Gegner tackeln, um so den Ball durch die leuchtenden Körbe in der Arena zu werfen und damit einen Punkt zu erzielen.

Roller Champions ist ein Free-to-Play Sportspiel soll noch in diesem Jahr für Xbox One und PC erscheinen. Am 17. Februar startet die Closed Beta um 18 Uhr und endet am 1. März um 22 Uhr.