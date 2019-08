Die NPD-Gruppe hat für den Monat Juli Verkaufsdaten für Software und Hardware für Videospiele in den USA veröffentlicht. Die Nintendo Switch, die im letzten Monat (und im Monat zuvor) die meistverkaufte Konsole in den USA war, führt weiterhin die Hardware-Charts an (via GamesBeat). Es ist nicht nur die meistverkaufte Hardware des Monats in den USA, sondern auch die meistverkaufte Konsole des Jahres.

Jenseits der Hybrid-Konsole von Nintendo hat sich der Markt jedoch verlangsamt und weist im letzten Jahr einen Rückgang auf. Dies ist normal, wenn man bedenkt, wie spät wir im „Lebenszyklus“ von PS4 und Xbox One sind, trotz besserter Hardware-Revisionen. Die Hardware-Absätze im Juli 2019 gingen gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent zurück und beliefen sich auf 169 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sind die Hardware-Absätze seit Jahresbeginn gegenüber dem Vorjahr gesunken und liegen derzeit bei 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Switch ist die einzige Konsole, bei der der Umsatz seit Jahresbeginn steigt, während die gesamte andere Hardware ausfällt.

Da die Switch für den Rest des Jahres viele wichtige Top-Spiele erhält und mit der Switch Lite eine Hardware-Revision erhält, werden diese starken Verkäufe auf absehbare Zeit anhalten. Da die PS5 und die Xbox Scarlett nicht weit entfernt sind, dürften ihre aktuellen Gen-Versionen in den kommenden Monaten nicht allzu gut abschneiden. Immerhin haben sich die PS4-Verkäufe bereits verlangsamt und Sony seine Erwartungen nach unten geschraubt.