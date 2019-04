Ein neuer Death Stranding Trailer wurde von Hideo Kojima „angedeutet“. Kojima ist bekannt dafür, wie er seine Projekte inszeniert, und ein Tweet setzt diesen Trend fort. Der Beitrag zeigt an, dass ein neuer Trailer eingeht. In Kojimas Twitter-Träumereien ist ein Rätsel aufgetaucht. Der ursprüngliche Tweet wurde gelöscht und durch ein leicht geändertes Bild ersetzt.

Hideo Kojimas ursprünglicher Tweet, der einen neuen Death Stranding-Trailer neigte, schien ziemlich normal zu sein. Das Bild im Tweet zeigt zwei Monitore. Eines mit dem Death Stranding-Logo und ein weiteres mit einer Zeitleiste in Videobearbeitungssoftware. Über den möglichen Inhalt des Anhängers sieht man nichts.

Der Zeitstempel ist verschwommen, aber Benutzer von ResetEra behaupten, dass die Zeit um die Marke von 8 Minuten und 40 Sekunden liegt. Die Länge des Trailers wäre die selbe, wie jener von der E3 2018. Es ist noch nicht klar, warum Kojima die Länge des Anhängers wieder entfernt hat.

Why cut the time on the left of the photo ? pic.twitter.com/SNKeoscyKe

— Alir Le Bannisseur 🇨🇭 (@AlexandreNGamR) 30. April 2019