Bereitet euch auf das Ende vor. Das Ende von Game of Thrones! Und man sollte hoffen, dass der neue Teaser-Trailer nicht das wahre Ende zeigt, wie alles enden wird. Der Teaser mit dem Namen „Aftermath“ dauert etwa 50 Sekunden und schwenkt die Kamera über ein verwüstetes Winterfell und endet mit einer bedrohlichen Gestalt, die in den offenen Toren der Festung steht.

Abgesehen von der Ankunft des „Night King“ braucht der Trailer einige Zeit, um sich mit bekannten Artefakten zu beschäftigen. Wir sehen einen verwitterten Haus Stark-Banner, Jon Snow’s Longclaw-Schwert, Daenery’s Kette, Jaimes goldene Hand, Aryas Nadel-Schwert und so weiter. Alles liegt im Schnee, nichts Lebendiges schweift mehr durch die Festung. Entweder wurde alles in Eile zurückgelassen oder sie starben an Ort und Stelle.

Ein merkwürdiges Detail gibt es jedoch im Trailer: Man sieht keine Leichen. Man sieht überhaupt keine Person, außer dem vermeintlichen Nachtkönig am offenen Tor. Die weißen Wanderer neigen jedoch nicht dazu, Körper zu hinterlassen, wenn sie neue Soldaten für ihre Armee der Toten sein könnten.

Wir hoffen einmal stark, dass dieser Teaser, hoffentlich nur ein „Was wäre wenn“-Szenario abbildet. Ein optimitischer Trailer ist „Together“.

Der Trailer „Survival“ hingegen zeigt einige schöne Drachenszenen, welche wir so wahrscheinlich auch in der Serie sehen werden.

Lange müssen wir uns nicht mehr Gedanken über diese Teaser-Trailer machen. Immerhin startet die achte und letzte Staffel von Game of Thrones am 14. April 2019 in den USA und am 15. April 2019 bei uns, via Sky (Atlantic). Sobald die sechs Folgen vorbei sind wurde uns eine Prequel-Serie versprochen. Wir bleiben dran!

Wer noch nicht genug von GoT bekommen konnte, dem legen wir unsere Theorie über die möglichen neuen Schwerter in der Serie ans Herz.