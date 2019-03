In der 8. Saison der Game of Thrones werden Sam Tarly und Gendry möglicherweise die Möglichkeiten entdecken, neuen valyrischern Stahl zu schmieden. Daraus werden Waffen hergestellt, die sie im Kampf gegen den Nachtkönig und seine Totenarmee einsetzen können. In den vergangenen Jahrhunderten wurde kein valyrischer Stahl hergestellt, seit „The Doom“ diese alte Zivilisation zerstört hatte. Sam hat jedoch ein Buch mit Waffen, das die Untoten verletzen kann. Sein Ausflug zur Ausbildung als Maester war also nicht unbegründet.

Mit der bevorstehenden letzten Staffel von Game of Thrones steht fest, wie die epische Serie zu Ende gehen wird. In der 8. Staffel von Game of Thrones werden sicherlich einige Dinge erwartet, wie die große Schlacht um Winterfell und ein Kampf, um Cersei die Kontrolle über den Eisernen Thron zu entziehen. Über diese großen Schläge hinaus werden jedoch die meisten Details über die letzte Saison der HBO-Serie streng geheim gehalten. Diese Geheimhaltung hat zu Dutzenden von Dutzenden von Theorien geführt, darunter Sam und Gendry als Schlüssel zum Schmieden der ersten valyrischen Stahlschwerter seit Jahrhunderten.

Valyrianischer Stahl als Mittel zum Sieg unabdingbar?

Eine neue Schmiede für valyrische Stahlschwerter könnte einen echten Vorteil für diejenigen bieten, die gegen einen Feind kämpfen, der so unbesiegbar scheint wie die weißen Wanderer. Und obwohl Sam und Gendry in diesem letzten Kampf nicht unbedingt entscheidende Charaktere zu sein scheinten, sind sie tatsächlich zwei der wichtigsten Charaktere, wenn sie herausfinden können, wie sie neuen valyrischen Stahl schmieden. Wenn die Theorie aufgeht.

Valyrischer Stahl ist mit keinem anderen Material in der Welt von Game of Thrones vergleichbar. Es ist ein extrem langlebiges Material und widersteht Feuer (mit einer möglichen Ausnahme für Drachenfeuer). Mit valyrianischem Stahl geschmiedete Klingen sind schärfer und leichter als alle burggeschmiedeten Stähle und verlieren dabei nie den Rand. Valyrische Stahlklingen haben auch ein ausgeprägtes Wellenmuster, in denen der Stahl während des Schmiedens auf sich selbst gefaltet wird.

Sind die Drachen von Daenerys der Weg zum Ziel?

Neben Drachenglas ist valyrianischer Stahl (auch von einigen als Drachenstahl bezeichnet) das einzige andere Material, das die weißen Wanderer töten kann. Ähnlich wie Sam in der zweiten Staffel von Game of Thrones einen weißen Wanderer mit einem Drachenglasdolch tötet, tötet Jon auch einen weißen Wanderer mit seinem valyrischen Stahlschwert namens „Longclaw“ in der 5. Staffel von „Hardhome“. Der ersten richtigen Schlacht mit der Armee der Untoten.

Valyrischer Stahl ist nicht nur so berühmt, sondern auch unglaublich selten und teuer. Wie der Name schon sagt, wurde der Stahl ursprünglich in Valyria geschmiedet, der uralten Zivilisation, von der die Targaryen abstammen und die zuerst Drachen züchteten, die sie zusammen mit anderen Magien verwendeten, um einen Großteil der Essos zu erobern. Der valyrische Freehold reichte von Pentos im Osten bis nach Old Ghis im Westen und dauerte Jahrhunderte bis „The Doom“ – ein verheerendes Ereignis, das die Halbinsel erschütterte und Valyria und seine Nachbarstädte in den Ozean schickte. Die Ursache von „The Doom“ ist unbekannt, aber viele glauben, es sei das Ergebnis eines Ausbruchs aller 14 Vulkane von Valyria.

Wird „Lady Stoneheart“ endlich in Staffel 8 von Game of Thrones erscheinen?

Als Valyria fiel und vom rauchenden Meer konsumiert wurde, ging alles Wissen verloren, einschließlich der Schmied. Die Legenden besagen, dass Zaubersprüche und möglicherweise sogar Drachenfeuer ein Teil dieses komplizierten Prozesses waren, aber seit dem Schicksal hat niemand erfolgreich valyrischen Stahl geschmiedet. Es gibt ein paar erfahrene Schmiede, die es schaffen, Klingen aus bereits vorhandenem valyrischen Stahl neu zu schmieden – wie in der Episode 4 von Game of Thrones, „Two Swords“, zu sehen ist. Tywin Lannister hat das angestammte Stark-Schwert, Ice, geschmolzen und in „Oathkeeper“ und „Widow’s Wail“ geschmiedet. Aber auch das bleibt ein mühsamer und komplizierter Prozess.

Wir werden sehen ob diese Theorie zu tragen kommt. Game of Thrones, die achte und letzte Staffel, startet am Montag den 15. April 2019. Aber vielleicht hat uns schon der Werbetrailer Aufschlüsse über die weitere Handlung gegeben?