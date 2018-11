Die Details zur achten Staffel sind rar gesät. Für jene die durchsickern können wir uns in etwa ein Bild von der Größe machen. Und auf „beeindruckende Bilder“ können wir uns einstellen!

Das die letzte und achte Staffel von Game of Thrones alles bisherige, was wir als TV-Serie gewohnt waren, in den Schatten stellen wird war klar. Von den Dimensionen sind wir dennoch schwer beeindruckt! Wie Entertainment Weekly exklusiv berichtet war die Crew eine ganz schön lange Zeit mit einer Schlachtszene beschäftigt. Noch länger als jene von Battle of the Bastards. Für diese Einstellungen in der neunten Episode, der sechsten Staffel, benötigte man fast einen Monat!

Episch – Epischer – Game of Thrones

Alleine für die Außenszenen benötigte man 55 (!) Nächte. Danach ging es mit Regisseur Miguel Sapochnik, der auch schon für Battle of the Bastards verantwortlich war, in das Studio für weitere Aufnahmen. Dort wurde noch weitere Wochen gedreht. Damit dürfen wir uns in der achten Staffel, wobei jede Episode in Spielfilm-Länge ausgestrahlt wird, eine ausdauernde und bildgewaltige Schlacht erwarten. Immerhin haben die Weißen Wanderer und ihre Armee, samt „Untoten Drachen“ die Mauer überwunden.

Wer wird Winterfell, wenn der erste Angriff der Untoten dort stattfindet, zur Hilfe eilen? Oder wird es ein Kampf auf offenen Feld. Ganz Westores samt den Armeen von Essos? Der Winter ist endlich da!

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.