NETFLIX hat derzeit keine Pläne auch in den Game-Streaming-Markt einzusteigen

NETFLIX

Es ist noch nicht lange her, als Netflix (und seine Mitbewerber) damit begonnen hat sich gegen das tradtionelle Fernsehen durchzusetzen. Mit den Namen Netflix verbindet man das Streaming auf TV, PC, Handy, Tablet und so weiter. Das amerikanische Unternehmen hat den Markt völlig anders verwandelt, als er noch vor 10 Jahren da stand. Das Gleiche wird möglicherweise mit Videospielen passieren, aber es scheint, dsas Netflix für diese Sparte nicht so viel übrig hat.

CEO Reed Hastings sprach bei der DealBook-Konferenz der New York Times und sagte, es gebe keine Pläne, mit einem ähnlichen Service wie dem derzeitigen für Fernsehen und Filme in das Gaming-Streaming-Geschäft einzusteigen. Er betrachtet Videospiele zwar als Wettbewerb im Sinne einer begrenzten Zeit für die Verbraucher, er hält es jedoch für das Beste, wenn Netflix bei dem bleibt, was sie können.

„Es gibt viele andere Dinge, die Menschen tun, um sich zu unterhalten, einschließlich Fortnite. Und das ursprüngliche Zitat war, dass wir mit Fortnite mehr konkurrieren als mit HBO. Fortnite bietet viel mehr Zeit zum Anschauen. Letztendlich geht es darum, um diese Stunden des Sehens zu konkurrieren. Aber wir können nicht besser mit Fortnite mithalten, indem wir so etwas wie [einen Streaming-Service für Games] machen, weil wir nicht sehr gut darin sind. Wir messen uns mit den erstaunlichsten Fernsehsendungen, die Sie jemals gesehen haben. Sie legen also Fortnite beiseite und schauen sich unsere Shows an.”

Vielleicht vermischt sich der Markt auch. Immerhin bietet Netflix schon das ein oder andere Mini-Spiel für die Fernbedienung. Damit meine ich interaktive “Entscheidungs-Sendungen”, wobei man auswählt wie sich der Charakter verhalten soll und welche Entscheidung getroffen werden soll.