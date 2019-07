Share on Facebook

Google Stadia wird in nur wenigen Monaten gestartet. Es bleiben jedoch einige Fragen offen, wie es genau funktionieren wird und welche Rolle es übernehmen soll. In einem Versuch, die Fragen der Menschen zu klären, führte der Produktdirektor von Stadia, Andrey Doronichev, ein Reddit Q & A durch, in dem er versuchte, die Plattform von Vergleichen mit dem Film- und Serien-Streaming-Dienst Netflix zu distanzieren, die von einigen oft zitiert wurden.

„Um klar zu sein, Stadia Pro ist nicht „Netflix für Spiele“, wie einige Leute erwähnt haben“, erklärte Doronichev. „Ein genauerer Vergleich wäre wie Xbox Live Gold oder PlayStation Plus. Die Pro-Abonnenten erhalten 4K / HDR-Streaming, 5.1-Sound, exklusive Rabatte und Zugriff auf einige kostenlose Spiele. Etwa ein kostenloses Spiel pro Monat, beginnend mit Destiny 2 (Yay!).“

Stadia Pro ist der Premium-Abonnementdienst, den Stadia-Benutzer abonnieren können, wenn sie dies wünschen. Sie erhalten alles, was von Doronichev oben aufgeführt wurde, aber Abonnenten von Stadia Pro müssen trotzdem den vollen Preis für zusätzliche Spiele zahlen, die über die kostenlos angebotenen hinausgehen, obwohl eine Pro-Mitgliedschaft bereits 10 Euro pro Monat kostet.

Stadia Pro wird im Rahmen der Stadia Founder’s Edition veröffentlicht, die derzeit im November 2019 in den USA und einigen weiteren Ländern erscheinen soll. Das Premium-Abonnement wird die einzige Möglichkeit sein, zunächst Stadia zu spielen, jedoch nicht für immer: Ein separater Stadia Basis-Dienst wird im Jahr 2020 gestartet Die Basis wird kostenlos sein, allerdings wird man das kostenlose monatliche Spiel verpassen, und die Auflösung und die Klangqualität werden auf ein Maximum von 1080p limitiert und Stereoton leicht verringert ausgegeben.