Netflix: Film- und Serienhiglights im Juni

Der Mai war bisher einer der besten Monate für ein Abonnement des Streaming-Giganten Netflix. Vor allem die finale Staffel der hochgelobten Videospieladaption Castlevania und die zweiten Staffel des skurrilen Love, Death + Robots konnten besonders überzeugen. Doch auch neue Serien wie Jupiter’s Legacy sorgten bei Superheldenfans für Begeisterung.

Auch im Juni ist das Streaming-Angebot wieder vollgepackt mit neuen Serien, Filmfortsetzungen und spannenden Dokumentation. Wir haben für euch daher die interessantesten und spannendsten Film- und Serienhighlights im Juni zusammengestellt.

Netflix im Juni: Sweet Tooth

Mit Sweet Tooth realisiert Netflix erneut eine beliebte Comic-Reihe. Als Produzenten der Serie dient dabei niemand geringeres als ,,Iron Man“ selbst, nämlich Robert Downey Jr. und dessen Ehefrau. Die Comicserie wird dabei als eine Mischung aus Märchen und postapokalyptischem Road Trip beschrieben.

Die Serie handelt dabei vom neunjährigen Gus, der ein Mensch/Tier-Hybrid ist und dadurch ein Geweih am Kopf hat. Da viele Menschen jedoch Jagd auf ihn machen, muss er schon bald die einsame Sicherheit verlassen und in eine geschützt Zone flüchten. Er erlebt dabei allerlei magische, aber auch brutale Abenteuer. Ob die Serie genau so gut wird, wie der preisgekrönte Comic, kann ab dem 4. Juni herausgefunden werden.

Lupin Part 2

Die französische Serie Lupin konnte im letzten Jahr für viel Aufsehen sorgen. In über zehn Ländern konnte sie sogar über mehrere Wochen hinweg die hauseigenen Streaming-Charts dominieren. Netflix erkannte das Potential schnell und schickt den Meisterdieb am 11. Juni in die zweite Runde.

Abzuwarten bleibt, ob die vom ,,Ziemlich Beste Freunde“-Schauspieler Omar Sy geleitete Kriminalserie auch die selben Erfolge wie die erste Staffel erzielen kann.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film

Der neuste in Japan produzierte Teil der Sailor-Moon-Reihe findet dank Netflix leichter auch in der westlichen Welt ein größeres Publikum. In dem neusten Ableger hat sich laut der Synopsis des Films ein dunkler Vorhang über die Welt gelegt. Hinter den bösen Machenschaften steckt scheinbar eine Gruppe von Zirkuskünstlern.

Die Mitglieder der Sailor Guardians haben sich in der Zwischenzeit jedoch aufgelöst. Also müssen sie sich erneut vereinen, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Ob sie es schaffen, erfahrt ihr am 3. Juni.

Neben den Highlights der hauseigenen Produktionen, kauft der Streaming-Gigant auch in diesem Monat wieder zahlreiche Filme. Darunter von Kritikern gelobte Blockbuster wie Joker, Spider-Man: Far From Home, sind auch kleinere Filme wieder mit dabei. So zum Beispiel der Stop-Motion-Animationsfilm Isle of Dogs.

Auch der Juni hat also wieder einiges auf Lager.

