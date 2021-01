Lupin (Netflix) – Serien Review

Omar Sy is Lupin © Netflix

Netflix legt in letzter Zeit eine gute Serie nach der Anderen an den Start. Nach dem Megaerfolg von Queens Gambit, einer limitierten Serie die in einer Staffel beendet wurde, ist nun Lupin in aller Munde. Basierend auf der französischen Romanfigur, dem Meisterdieb Arsène Lupin, geht es auch hier um jede Menge meisterhafte Verbrechen. Charismatisch und gut besetzt, eine solide Story voller Wendungen und ein Dieb, dem man genauer auf die Finger sehen will. Netflix Lupin im Review ist Ovean’s Eleven im Serienformat.

Netflix Lupin Review: Die Story

Der Protagonist heißt nicht Arsène Lupin, sondern Assane Diop und wird gespielt vom durch und durch charismatischen Omar Sy. Dieser ist bekannt geworden durch seine Rolle, als Dris in Ziemlich beste Freunde. Dort hat man den großen grinsenden Franzosen einfach ins Herz geschlossen. Hier ist er ein Meisterdieb, ganz nach seinem literarischen Vorbild Lupin. Als Kind hat er die Geschichten von Lupin, als Buch von seinem Vater erhalten. Sein Vater, der leider unschuldig inhaftiert wurde und sich im Gefängnis das Leben nahm. Ein Vorfall der den jungen Assane geprägt hat und den Erwachsenen noch immer verfolgt.

Um die Story hier im Review von Netflix Lupin möglichst Spoiler frei zu halten, fasse ich mich kurz. Es geht ihm um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für seinen fälschlich verurteilten und verstorbenen Vater. Da er selbst nun Vater ist und sich wünscht, dass sein Sohn ein Vorbild in seinem Vater und Großvater sehen kann. Aus diesem Grund unternimmt er Alles in seiner geschickten Macht stehende, um hinter das Mysterium zu kommen, dass den Fall seines Vaters umgibt. Denn die Umstände, welche zur falschen Verurteilung führten, scheinen weit tiefer zu gehen, als eine simple falsche Anschuldigung.

Netflix Lupin Review: Genau hinsehen

Assane oder Lupin, wie ich ihn von hier an nennen möchte, ist nahezu jeder Situation drei Schritte voraus. Er ist keineswegs unfehlbar und findet sich auch schon Mal Kopf an Kopf mit ebenbürtigen Gegnern. Aber in seinen eigenen Plänen und Vorhaben, ist er der Polizei und dem gesamten Inspektoren-Team, welches ihn jagt, drei Schritte voraus. Ich wollte Netflix Lupin für den Review sehen, da es mir als „Top Trend“ angezeigt wurde und ich mit der Original Materie von Arsène Lupin, durchaus schon in Kontakt kam. Ich war neugierig, wie weit die Romanfigur in diese Serie adaptiert wurde.

Es ist wirklich nur vage angelehnt an die Abenteuer des berühmten Lupin und die Figur zieht sich fast „dekorativ“ durch die Serie. Aber, und das ist ein großes aber, es ist eine gut gemachte Diebes-Serie. Die Auflösungen von Lupins Plänen und auch gewisser Handgriffe, welche er geschickt platziert hatte, sind richtige Ahaaa Momente. Das brachte mich mehr als nur ein Mal in die Situation, eine Szene zurück spielen zu wollen, nur um zu sehen ob ich entdecken kann, wann und wie er es gemacht hat. Die Magie eines talentierten Diebes ist ebenso fesselnd wie eine gute Zaubershow von Penn & Teller. Netflix Lupin verzaubert an dieser Stelle im Review.

Netflix hat das Rad nicht neu erfunden

Die Thematik rund um einen gut geplanten Raub ist nicht neu. Allerdings die besten Ergebnisse in Film-Form, haben immer einen genialen Twist am Ende, für den großen WTF oder Aha! Moment. Eines der bekanntesten Beispiele, ist hier die Ocean’s Reihe mit George Clooney und Brad Pitt, die Casinos leer räumen vor den Augen der Besitzer und Authoritäten. Kriminelle Masterminds sind wirklich spannend zu beobachten, besonders wenn des Rätsels Lösung so weit Weg ist von dem, was sich die Zuschauer dachten. Teilweise die Diebe sogar ganz locker raus spazieren. Netflix Lupin stellt sich im Review als einer dieser Meister heraus.

Obwohl ich wusste, dass es so eine Art Serie werden würde und folglich mit den Twists gerechnet habe, so konnte ich trotzdem kaum einen davon voraussehen. Das zeigt für mich die starke Leistung von Netflix Lupin und es gibt Punkte im Review. Denn wenn ich den Twist voraussehen kann, ist für mich der Aha Effekt einfach nicht gegeben. Denn wie meisterhaft kann ein Dieb schon sein, wenn ich auf die gleiche Idee käme. Wenn ihr auch solche Filme und Serien genießt, hier ein zusätzlicher Film Tipp: Inside Man mit Clive Owen und Denzel Washington. Großartiges Bankraub-Kino aus dem Jahr 2006.

Fazit zu Netflix Lupin

Die Netflix Serie Lupin erhält am Ende des Review von mir die Note sehenswert. Es ist nicht herausragend oder eben Etwas noch nie dagewesenes, sondern schlicht eine gute Serie mit Krimifaktor. Warum die Serie derzeit so hoch im Trend liegt, wird vermutlich dem Hauptdarsteller zuzusprechen sein. Omar Sy spielt nicht nur Lupin sehr gut, sondern setzt die volle Bandbreite seines Charismas ein. Kombiniert man so einen Schauspieler, mit dem derzeitigen Lauf den Netflix mit seinen Original Serien hat, so wurden einfach viele Menschen neugierig. Und da die Geschichte ja nicht schlecht ist, bleibt man hängen. Eine schöne Serie für zwischendurch für alle Krimi-Fans und jene die so Filme wie Ocean’s Eleven gern gesehen haben. Ich bin gespannt was Netflix noch so aus dem Hut zaubert, denn es sind ja noch einige weitere Projekte in Serienform geplant.