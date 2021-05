Arnold Schwarzenegger wird Star in neuer Netflix Serie

Netflix Logo (C) Netflix

Netflix hat offiziell bestätigt dass eine neue Serie mit Arnold Schwarzenegger und Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) in Arbeit ist. Noch gibt es keinen Titel zu der kommenden Serie. Bekannt ist nur, dass die Serie wohl 8 Episoden mit jeweils 60 Minuten Laufzeit haben wird. So wird es sich in die momentan sehr beliebten „limitierten Serien“ einreihen. In welchen sehr coole Stories erzählt werden, welche zu lang für einen Film, aber zu kurz für mehrere Staffeln sind.

Erste Serie mit Arnold Schwarzenegger auf Netflix

Der legendärste Steirer der Welt begann seine Karriere als Bodybuilder. Als er seinerzeit erstmals für Filme wie Hercules in New York oder auch Conan der Barbar gecastet wurde, war sein Schauspiel egal. Sein Erscheinungsbild hatte genügt. Man hat ihn in den Filmen teilweise nicht mal sprechen lassen. Oder besser gesagt, er wurde für den amerikanischen Raum neu synchronisiert, da sein Englisch einfach völlig unverständlich war.

Mittlerweile ist Arnie als Mensch und Darsteller zu einer legendären Ikone der Popkultur geworden. Man kennt ihn als den Terminator und Action Held der 80er Jahre. Ein Actionfilm jagte den anderen. Auch vor Komödien ließ er nicht ab und war in Action Satire wie „Last Action Hero“ oder „True Lies“ zu sehen. Mit dem Netflix Deal erscheint Arnold Schwarzenegger nun zum ersten Mal in einer Serie.

Co Star, Plot und Produktion

Arnold Schwarzenegger wird bei der Netflix Serie auch als Produzent gelistet. In der Presseaussendung zitiert man den Austro-Amerikaner „Meine Fans der ganzen Welt wollten immer dass ich so etwas wildes mache! Jetzt mit Netflix und Skydance kann es ja los gehen. Ich bin bereit ordentlich mit Nick und Monica gas zu geben!“. Nick Santora (Jack Reacher) sein Co Produzent und seine Serien Tochter gespielt von Monica Barbaro, die gerade in Top Gun: Maverick zu sehen ist.

Zur Story ist bislang nur bekannt, dass Arnie und Monica ein Vater/Tochter Duo spielen. Welche beide für die CIA arbeiten, es aber vor dem jeweils Anderen geheim halten. Die Sache fliegt auf (klingt etwas nach Mr. & Mrs. Smith) und die Beiden müssen einander erst wieder neu kennenlernen. Da wohl vieles in ihren Leben bislang gelogen war. Obwohl die Serie als Drama angekündigt wird, wird es an Humor nicht fehlen. Man darf gespannt sein.