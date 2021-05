Jupiter’s Legacy (Netflix, Staffel1) – Review

JOSH DUHAMEL as SHELDON SAMPSON Jupiters Legacy © MARNI GROSSMAN / NETFLIX

Vorweg sei gesagt ich liebe The Boys auf Amazon Prime Video. Dieses dunkle und fast schon umgekehrte Supergelden-Genre trifft einen gewissen Nerv bei mir. Als ich also die Vorschau zu Jupiter’s Legacy sah, war es klar, dass ich diese beiden Sendungen vergleichen würde. Und es scheint auf den ersten Blick auch wie eine Kopie des Formats zu sein. Doch Jupiter’s Legacy ist anders.

Beide Serien haben einen ähnlichen Grundtenor ohne sich zu ähnlich zu sein.

Jupiter’s Legacy: Die Story

Wie es sich für eine gute Serie gehört, gibt es grundsätzlich eine Main Story Line. Um diese Geschichte herum, geschehen aber einige Side-Plots. Da es sich um die erste Staffel der Serie handelt, dienen diese Side-Plots eher der Charakter Entwicklung. Der Vorstellung gewisser Personen und auch dem Aufbau der Dynamiken zwischen den einzelnen Figuren. Aber der Kern der Story, dreht sich um den Kampf mit einem Erzfeind und mysteriöse Hintergründe.

Eine zweite Geschichte wird in Form von Zeitsprüngen erzählt. Es scheint nämlich so, als wären die Superhelden hier tatsächlich durch eine übernatürliche Macht entstanden und die Erde somit in ein Zeitalter der „Übermenschen“ geschubst worden. In der Vergangenheit sehen wir also wie die jeweilige „A-Riege“ der Jupiter’s Legacy Helden, zu ihren Kräften gekommen ist. Anders als in The Boys, wo dies wohl auf Experimenten der Regierung basiert.

Jupiter’s Legacy: Sex, Drugs und Gedärme

Während Amazons The Boys diese Sachen etwas selbstironisch mit solchen Themen umgeht und einen zynischen dunklen Humor einbaut, so ist das bei Jupiter’s Legacy fast ein stück Weit ernster. Die Drogenprobleme und sexuellen Exzesse haben hier meist sehr schnell Konsequenzen. Zwischenmenschlich mit Freunden bzw. Liebhabern aber auch mit der eigenen Familie. Die Helden werden sehr menschlich gezeigt und dass solche Kräfte nicht jeder so leicht handlen kann.

Obwohl die Superhelden hier bei Netflix einen sehr strikten Ehren-Kodex verfolgen, gibt es Menschen mit Superkräften die nicht so edlen Gemüts sind. Kriminelle mit übermenschlichen Fähigkeiten, welche diese für Tod und Zerstörung nutzen. Aber auch der ein oder andere Held sieht sich in Situationen überfordert und es platzt der berühmte Kragen. Wo Homelander in the Boys keine Skrupel hat jemanden zu halbieren, ist Mord vom Utopian nicht gerne gesehen.

Vergangenheit und Gegenwart verwirren etwas

Die beiden Story Lines der Gegenwart und der Vergangenheit sind gleichermaßen interessant und wichtig. Das macht für mich den Kern Unterschied dieser Serie aus, dass quasi eine Origin-Story mit behandelt wird und diese sogar eine coole Geschichte hat. Die Sprünge in die Vergangenheit sind grundsätzlich sehr schön gestaltet. Ein Wechsel in Kleidung, historisch korrekten Objekten (wie Autos) aber auch ein Wechsel in Kamera bzw. Belichtung, machen das klar.

Obwohl durch diesen Wechsel in Bild und Farbe klar zu erkennen ist, ist Jupiter’s Legacy manchmal sehr verwirrend. Ich weiß nicht ob mir lieber gewesen wäre, sie hätten ganze Episoden der Vergangenheit gewidmet. Das wäre auch nicht richtig gewesen. Aber die Sprünge in die Vergangenheit sind in manchen Episoden einfach viel zu oft passiert. In anderen Folgen sind es dafür nur 2 oder 3 Rückblicke.

Jupiter’s Legacy hat eine gut geschriebene Origin Story, aber wenn in 15 Minuten ungefähr 5 bis 8 Mal zwischen den beiden Zeitlinien gewechselt wird, ist das für meinen Geschmack einfach ein Tick zu viel.

Zwischen Blockbuster und Low Budget

In einem Punkt bin ich mir bei Jupiter’s Legacy nicht ganz sicher. Ob die Animationen und CGI Elemente high Quality waren oder Low Budget. Denn gewisse Parts, Laser und auch Kampfsequenzen sehen wie in einem großen Kino Blockbuster aus. Da wurde wirklich fein gearbeitet und man hat dieses Superhelden und Comic Film Feeling. Dies zieht sich eigentlich durch die ganze Staffel durch.

Aber keine einzige Szene in der jemand fliegt sieht auch nur annähernd so gut aus wie das. Im Gegenteil. Die Flug-Momente lassen einen regelrecht nach den „Drähten“ suchen an denen die Schauspieler hängen. Ebenso sind Nahkampfszenen und Faustkämpfe viel zu oft verpatzt geschnitten. In den Cuts ist genau zu sehen, dass die beiden Kontrahenten einander nie treffen oder auch nur berühren.

Wäre mir das nur bei einem Kampf aufgefallen, hätte ich vermutlich nichts gesagt. Aber es fiel mir leider einige Male auf. Jupiter’s Legacy baut sich jetzt nicht primär an den Nahkämpfen auf, aber es gehört einfach dazu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fazit zu Jupiter’s Legacy

Ihr mögt The Boys? Ihr steht auf Comic Filme und Action? Dann werdet ihr genau wie ich Jupiter’s Legacy cool finden. Sie erfinden das Rad definitiv nicht neu. Aber es wird eine interessante Geschichte mit einer gut geschriebenen Origin Story erzählt, und das ist heut zu Tage schon selten geworden. Der Krimi-Faktor kommt auch nicht zu Kurz, da bis zum Ende der ersten Staffel nicht klar ist, woher dieser Angriff kam und wer ihn schickte. Die Helden sind gut gespielt und da kann man das Casting loben, denn es scheint jede:r Schauspieler:in wirklich gut in der jeweiligen Rolle aufzublühen. Ich bin gespannt wie es in Staffel 2 auf Netflix weiter geht und für Fans von Anti-Helden ist die Serie bestimmt einen Blick wert.

Review Wertung