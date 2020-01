Nächstes Resident Evil-Spiel startet 2021, aber es ist nicht Resident Evil 8

Seit der Veröffentlichung von Resident Evil 7 und dem Abschluss seines DLC haben sich die Fans gefragt, was als nächstes kommt. Laut dem Twitter-Nutzer AsetheticGamer ist ein neues Resident Evil-Spiel am Horizont und wird voraussichtlich 2021 veröffentlicht. Er hat angegeben, dass das Spiel kein Remake eines älteren Spiels ist, aber auch nicht Resident Evil 8.

Kürzlich waren die einzigen Resident Evil-Spiele, die von Capcom veröffentlicht wurden, Remakes der älteren Spiele der Serie, sodass Fans die Möglichkeit haben, die Originalspiele auf neueren Konsolen mit verbesserter Grafik wiederzugeben. Während die Remakes zum größten Teil auf positive Kritiken gestoßen sind, gibt es immer noch Fans, die wollen, dass das Franchise voranschreitet. Im Moment sieht die nächste Erweiterung so aus, als ob es sich um eine Nebengeschichte handeln wird.

Laut AestheticGamer wird das 2021 Resident Evil-Spiel die Stränge, in denen Resident Evil 7 aufgehört hat, nicht aufgreifen oder aufgrund von Entwicklungsverzögerungen den Titel Resident Evil 8 tragen. Der Insider beschloss, nicht näher auf das Spiel einzugehen. Es wird aber auch kein weiteres Remaster, so viel wurde verraten.

Ein neues Resident Evil kommt und es wird für Fans der Geschichte schön sein, eine neue Geschichte durchzuspielen und ein neues Spiel zu erkunden. Es wird interessant sein zu sehen, ob das neue Spiel bereits existierende Charaktere oder Orte älterer Spiele verwendet oder ob es eine völlig neue “Erfindung” des Resident Evil-Franchise sein wird.

which will probably release next year, but it's not a remake nor RE8.

And that's all I'm gonna' say, now don't bother me about RE for a while please.

— AestheticGamer (@AestheticGamer1) January 21, 2020