MW3-Exploit “Sprinten im Liegen” soll bald verschwinden

In den ersten Wochen seit der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare 3 (MW3) hat sich einiges getan. Es wurden Rekorde gebrochen, aber es gab auch einige harte Nüsse zu knacken. Von fragwürdigen Spawns bis hin zu massiven Battle Pass XP-Zuwächsen – und jetzt gibt es da dieses Ding namens “Snaking” – ein Exploit, der das Liegensprinten ermöglicht.

Das “Snaking”-Phänomen wurde dank “74Claw” auf X.com (vormals Twitter) offengelegt. Dieser Exploit ermöglicht es Spielern, sich im Liegen zu bewegen. Naturgemäß sind sie dadurch schwieriger zu treffen. Ein Alptraum für diejenigen, die sich fairer Spielmechaniken verschrieben haben. Das Kuriose? Es betrifft hauptsächlich Tastatur- und Mausbenutzer, aber aufgrund des plattformübergreifenden Spielens könnten auch Konsolenspieler ins Visier geraten. Sledgehammer Games hat noch keine klare Ankündigung gemacht, wann dieser Exploit behoben wird.

Doch seht selbst, wie das funktioniert:

Was bedeutet das MW3-“Snaking”-Debakel für die Spieler?

Nun, es ist ein weiteres Kapitel in der ständigen Herausforderung für Entwickler, mit Exploits und unerwarteten Problemen umzugehen. Die Community reagiert mit gemischten Gefühlen: von Frustration über den Exploit bis hin zu Forderungen nach schnelleren Fixes. Für viele steht Fairness an erster Stelle, besonders in kompetitiven Online-Spielen wie MW3.

Die Diskussion über Exploits und Probleme in Spielen ist ein wesentlicher Bestandteil der Gaming-Kultur geworden. Es ist ein ständiger Tanz zwischen Entwicklern, die versuchen, ihre Spiele zu verbessern, und der Community, die ihre Stimme erhebt, um auf solche Probleme aufmerksam zu machen.

Während wir darauf warten, dass Sledgehammer eine Lösung für das “Snaking”-Debakel präsentiert, bleibt die Community wachsam. Denn letztendlich liegt es an den Entwicklern, eine Spielumgebung zu schaffen, die für alle fair und unterhaltsam ist. Also, bleib dran, sei informiert und lass dich nicht von den aktuellen Herausforderungen abhalten, MW3 zu genießen. Und vielleicht wird dieser Exploit bald der Vergangenheit angehören.

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar – von der Xbox Series X/S über die PS5 bis hin zum guten alten PC. Im DailyGame-Testbericht sagte ich zum Spiel: “Würde man die Kampagne alleine bewerten, hätte das Spiel keine 3 Score-Punkte verdient. Multiplayer und Zombie retten den Titel.”