Der aufregende Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 3 ist gerade erst gestartet, und schon gibt es aufgrund problematischer Spawns reichlich Unruhe. Innerhalb weniger Stunden seit dem Release wurden bestimmte Maps, darunter Quarry, Rundown und Scrapyard, aus den Hardpoint-Playlists gestrichen. Sogar Karachi wurde vorübergehend aus dem Cutthroat-Spielmodus entfernt. Doch warum?

Die Spieler, besonders jene, die Modern Warfare 2 liebten, bemerkten rasch die Spawn-Probleme und brachten ihre Beschwerden auf X.com, vormals Twitter. Der Account “Call of Duty Updates” informierte die Community über die vorübergehende Entfernung der Karten und löste damit Diskussionen aus.

Modern Warfare 3 entfernt nach wenigen Stunden einige Maps

Das Trio der Hardpoint-Karten wurde aufgrund von “ungünstigen Spawns” aus dem Spiel genommen. Karachi hatte zusätzlich das Problem, dass Spieler in unmittelbarer Nähe von Feinden spawnen konnten. Falls du also auf diese Karten in den Playlists nicht gestoßen bist, hast du vorerst Glück gehabt. Einige Spieler haben Clips geteilt, die die fragwürdigen Spawns aufzeigen, wie ein beeindruckendes Video von FaZe Linkzy, der die Situation auf Quarry demonstriert.

MW3 Spawn Traps are no joke… pic.twitter.com/cUvZTmDPWX — FaZe Linkzy (@FaZeLinkzy) November 10, 2023

Abgesehen von den Spawn-Problemen gibt es weitere Baustellen im Spiel. Das Trello-Board, das für solche Situationen geschaffen wurde, zeigt aktuelle und behobene Probleme. Aktuell werden auch andere Schwierigkeiten untersucht, wie rote Punkte auf der Minikarte, ungewollte Platzierung von Bombsite A in Terminal Search and Destroy, unerwartet hohes Sichtfeld nach dem Infil und UI-Hänger beim Aktivieren von 2XP-Tokens.

Positiv zu vermerken ist, dass bereits 14 Probleme gelöst wurden, darunter ein Bug, der Spieler daran hinderte, Belohnungen in den Multiplayer-Modi zu erhalten. Trotzdem bleibt die Frage offen, wann die entfernten Karten wieder in die Playlists zurückkehren werden. Die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare 3 haben bisher keine Ankündigungen dazu gemacht.

Die Spawn-Fehler auf den beliebten Multiplayer-Maps sind nicht die einzige Enttäuschung, mit der Fans des beliebten Shooter-Franchise leben müssen. Auch die Kampagne hat viele Spieler enttäuscht, da sie nicht nur sehr kurz ausgefallen ist, sondern auch schlichtweg viele Chancen vertan hat. Außerdem entschied sich Activision bei MW3 gegen das Waffen-Tuning, dass bei Modern Warfare 2 (2022) etwas umstritten war. Entweder geliebt oder gehasst. Viel dazwischen gab es nicht.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erschien heute für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.