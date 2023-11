Call of Duty: Modern Warfare 3 – Kampagne enttäuscht die Fans

Spieler von Call of Duty: Modern Warfare 3 haben sich über die Qualität der Kampagne enttäuscht gezeigt. Diejenigen, welche die Kampagne im Early Access bereits gespielt haben, waren unzufrieden mit dem Erlebnis und haben einige Beschwerden geäußert. Der Ego-Shooter wurde von Sledgehammer Games entwickelt und von Activision veröffentlicht. Er ist der dritte Teil des Neustarts der Modern-Warfare-Reihe und setzt die Handlung von Modern Warfare 2 fort. Die MW-3-Kampagne wurde vor kurzem im Early Access veröffentlicht, aber erste Reaktionen deuten darauf hin, dass sie enttäuschend ist.

Der bekannte Inhalte-Ersteller von Call of Duty, TheGamingRevolution, äußerte auf Twitter seine Unzufriedenheit mit der Qualität der Kampagnenmissionen in MW 3. Er kritisierte die Erzählung und betonte den Mangel an Spannung sowie die Fülle von dem, was er als „sinnlosen Füller“ ansah. Seiner Meinung nach führte das Spiel nichts besonders Neues oder Aufregendes ein und ging auf Nummer sicher. Der Spieler bemerkte, dass das Ende der Geschichte erzwungen und nicht in Übereinstimmung mit dem Rest war.

Just finished the Modern Warfare 3 Campaign and that was so unbelievably poorly written. No tension. No stakes. All just felt like pointless filler.

It played it so safe once again. No originality, nothing new.

Makarov was the only interesting thing and he just dipped halfway… pic.twitter.com/hh4aVHkE8S

