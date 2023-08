Call of Duty: Modern Warfare 3 – Kampagnen-Trailer enthüllt waghalsige Gefängniseinschleusung

Sledgehammer Games hat auf der diesjährigen Gamescom ONL tiefe Einblicke in Call of Duty: Modern Warfare 3 Kampagne gegeben.

Call of Duty: Modern Warfare 3 - (C) Activision

Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Die diesjährigen Hauptentwickler des neuen Call of Duty: Modern Warfare 3, Sledgehammer Games, haben auf der diesjährigen Gamescom Opening Night Live (ONL) einen aufregenden Einblick in die Kampagne des Spiels gegeben. Im Mittelpunkt steht die Task Force 141, die sich heimlich in das Zordaya-Gefängniskomplex einschleicht.

Was zeigt dir der Trailer? – Die Präsentation zeigt beeindruckende Unterwasserpassagen, den Einsatz von Seilwerfern, Schallgedämpften Waffen und altbewährter Nachtsichtausrüstung. Während der Mission werden rasante Explosionssequenzen und actiongeladene Schießereien gezeigt.

Das Licht geht aus, ich geh nach…

Wenn das Licht ausgeht, seilt sich dein Charakter ab und du bekämpfst Feinde im Inneren des Gefängnisses. Am Ende erreicht das Team eine Tür, hinter der sich das Ziel befindet – dessen Identität jedoch unbekannt bleibt. Die beeindruckende Beleuchtung, Schatten und visuellen Effekte sind in Call of Duty: Modern Warfare 3 wieder einmal auf höchstem Niveau. Der Trailer ist eine sehr gute Einstimmung auf die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3, die wohl wieder für ein paar Stunden Spielspaß sorgen wird.

Der Trailer kann aufgrund der Altersbeschränkung von YouTube zwar eingebunden, aber nicht abgespielt werden. Deshalb empfehle ich euch den Link direkt zur Videoplattform.

Call of Duty: Modern Warfare 3 wird am 10. November für Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 und Windows PC veröffentlicht. Im Gegensatz zum Eintrag des letzten Jahres übernimmt Sledgehammer Games die Entwicklung und arbeitet mit Treyarch an einem neuen Open-World-Zombies-Erlebnis. Die offene Betaversion wird am 6. Oktober gestartet, und weitere Details werden im Rahmen des Call of Duty Next Showcase enthüllt.

Die Call of Duty-Community kann sich auf eine packende Einzelspieler-Kampagne, intensive Multiplayer-Action und neue aufregende Inhalte freuen, die Call of Duty: Modern Warfare 3 mit sich bringt. Sowohl Veteranen der Serie als auch Neulinge können gespannt sein auf die hochwertige Grafik, das fesselnde Gameplay und die nervenaufreibenden Missionen, die in dieser neuesten Ausgabe der erfolgreichen Reihe auf sie warten.