Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Sledgehammer Games hat angekündigt, dass das Waffentuning aus Call of Duty: Modern Warfare 3 entfernt wurde. Dies bedeutet, dass du keine detaillierte Waffenanpassung mehr vornehmen kannst, wie es in früheren Teilen der Modern Warfare-Serie möglich war. Die Entscheidung, das Waffentuning zu entfernen, wurde aufgrund des Feedbacks der Community getroffen. Sledgehammer Games hat jedoch betont, dass sie stattdessen Verbesserungen am Gunsmith-System vorgenommen haben, um es “benutzerfreundlicher” zu gestalten.

Diese Änderung betrifft nicht nur Modern Warfare 3, sondern auch die Waffen aus Modern Warfare 2, die in den Nachfolger übernommen werden. Das bedeutet, dass du auch in Modern Warfare 2 keine Waffenanpassungen mehr vornehmen kannst.

Es ist derzeit unklar, wie sich diese Änderung auf Spieler auswirken wird, die bereits vorgefertigte Ausrüstungen mit getunten Waffen haben. Es ist wahrscheinlich, dass diese Ausrüstungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Irre, wenn man bedenkt wie viele Spieler Zeit und Mühe in das Feintuning gesteckt haben!

Modern Warfare 3 bekommt massiven Gegenwind aus der Community!

Mit dem “2023er”-Call of Duty-Spiel dürfte Sledgehammer Games nicht unbedingt den Nerv der großen Community getroffen haben. Die Kampagne von Modern Warfare 3 (2023), die derzeit im Early Access verfügbar ist, dauert lediglich 4 Stunden und enttäuscht die Fans. Diese zeigen ihren Unmut derzeit in verschiedenen sozialen Medien. Auch die massive Dateigröße spielt eine Rolle, da diese die 200 GB-Grenze knackte. Zudem kommt es zum “irrwitzigen Bug”, dass bei digital gekauften Versionen auf PlayStation-Konsolen plötzlich nach einer Disk “verlangt” wird. Wie soll das gehen? Vor allem müssen sich PS5-Spieler schon damit abfinden, dass es keine Platin-Trophäe gibt.

Bei all dem negativen Gegenwind sollte man trotzdem bedenken: Das Spiel lebt vom Multiplayer. MW3 bringt beliebte Maps aus dem ersten Modern Warfare 2 zurück, wie Rust oder Terminal. Wahrscheinlich wird man sich dann wieder mit der Community versöhnen!

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) erscheint offiziell am 10. November 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.