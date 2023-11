Call of Duty: Modern Warfare 3 bringt beliebte MW2-Maps zurück

Call of Duty Fakten

In einem Beitrag im Call of Duty-Blog, der alles abdeckt, was die Spieler für das PvP-Multiplayer-Erlebnis wissen müssen, hat das Team die Start-Maps des Spiels hervorgehoben. Diese Karten umfassen alle Kernkarten des Originals von 2009 aus Modern Warfare 2. Fan-Favoriten wie Highrise, Rust, Scrapyard und mehr werden am Release-Tag im Spiel sein. Das Team hat weitere aufregende Neuigkeiten über die Kartenpläne nach dem Start des Spiels bekannt gegeben:

“Um eine bereits beeindruckende Auswahl an Core 6v6-Karten weiter zu erweitern, freuen wir uns, ankündigen zu können, dass im Laufe der Live-Saisons nach und nach eine Reihe von bei Fans beliebten Modern Warfare II-Karten zum Spielen in Modern Warfare 3 verfügbar sein werden. Die erste Auswahl – geplant sind vier Core 6v6-Karten, darunter Farm 18, Mercado und Shoot House – wird kurz nach der Veröffentlichung in einer speziellen Playlist verfügbar sein, weitere werden im Laufe der Live-Saisons folgen. Hier sind einige nützliche Informationen zu diesen Ergänzungen: Diese Karten sind grafisch identisch mit dem Aussehen in MW2, und aufgrund der in MW3 enthaltenen Innovationen bei der Bewegung und der allgemeinen Spielmechanik werden Sie möglicherweise feststellen, dass sie sich auf eine völlig andere Art und Weise spielen. Diese Karten sind außerdem vollständig additiv, was bedeutet, dass sie zusätzlich zu einer vollständigen Ergänzung neuer (und überarbeiteter) saisonaler Karten und anderer Inhalte erscheinen sollen.”

Modern Warfare 3: Alte Maps werden “anderes” gespielt

Obwohl viele Hardcore Call of Duty-Spieler keine großen Fans von Modern Warfare 2 waren, waren einige der Karten gut gestaltet und machten Spaß zu spielen. Es wird schön sein, sie in Modern Warfare 3 zu sehen, da sie die Gelegenheit haben werden, mit der neuen Bewegung, den Waffen und dem allgemeinen Spielgefühl des neuen Spiels wirklich zu glänzen.

Es ist erwähnenswert, dass auf diesen übertragenen Maps keine neuen Spielmodi in Modern Warfare 3 spielbar sein werden.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint offiziell am 10. November 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Der frühe Zugang zur Kampagne beginnt am 2. November.