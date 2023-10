So spielst du die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3 früher!

Call of Duty Fakten

Call of Duty: Modern Warfare 3 startet am 10. November 2023 für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One, doch es gibt einen Mittel und Weg, um die Kampagne früher zu spielen. Nach dem erfolgreichen Start der Kampagnen-Early-Access-Phase von Modern Warfare 2 (2022), gibt es diese Möglichkeit auch wieder im neuesten Ableger des beliebten Shooter-Franchise.

Entwickler Sledgehammer Games hat bisher viele Details zur Kampagne veröffentlicht, die uns wieder beliebte Charaktere wie Captain Price und Co zurückbringen wird.

Modern Warfare 3: So spielst du die Kampagne frühzeitig

So einfach geht es: Um in die Early Access (frühen Zugang) für die Modern Warfare 3-Kampagne freizuschalten, musst du lediglich eine beliebige digitale Version des Spiels auf der Plattform deiner Wahl vorbestellen:

Standard-Version (nur PC)

Cross-Gen Edition (PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One)

Vault Edition (alle Plattformen)

Funktioniert es auch, wenn ich eine physische Kopie erwerbe? Nein! Wenn du lieber eine Disk zu Hause haben möchtest, hast du leider keinen frühen Zugang zur Kampagne des Spiels!

Wann startet die Early Access-Phase für die Modern Warfare 3-Kampagne?

Der frühe Zugang für die Call of Duty: Modern Warfare 3-Kampagne beginnt am Donnerstag, 2. November 2023. Eine genaue Uhrzeit gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Das bedeutet, dass Spieler, eine volle Woche vor dem offiziellen Release des Spiels die Möglichkeit haben, die Kampagne zu beenden.

Ob es einen Pre-Load der Kampagne bereits vor dem 2. November 2023 geben wird, ist derzeit noch unklar. Bisher hat Sledgehammer Games die Call of Duty-Community noch nicht darüber informiert.

Wann startet die erste Season in Modern Warfare 3?

Die Kampagne verkürzt auch die Wartezeit, auf den Teil, auf den die meisten Fans ohnehin warten: dem Multiplayer-Modus. Die erste Season wird wohl im Dezember erscheinen, obwohl es noch kein genaues Datum gibt, könnte es am Mittwoch, dem 6. Dezember 2023 stattfinden. Das wäre jener Tag, an dem Season 6 von Modern Warfare 2 (2022) zu Ende geht. In der Welt der Gaming-Welt (und vor allem bei Live-Service-Spielen) können sich Termine jedoch immer wieder kurzfristig ändern.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.