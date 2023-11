Call of Duty: Modern Warfare 3 – PS5-Version ohne Platin-Trophäe

Call of Duty Fakten

Call of Duty: Modern Warfare 3 könnte nur ein DLC-Add-on für Fans der Serie auf der PlayStation 5 sein, zumindest was die Trophäenliste betrifft. Activision hatte zuvor erklärt, dass Modern Warfare 3 eine eigenständige Veröffentlichung und kein DLC für Modern Warfare 2 sein würde, obwohl Gerüchte etwas anderes vermuten lassen.

Activisions kommendes Remake von Modern Warfare 3 hat viele Ähnlichkeiten mit dem Vorgänger aus einem guten Grund. Activision wird Inhalte aus Modern Warfare 2 in Modern Warfare 3 übernehmen, und der Mit-Entwickler Sledgehammer Games plant, beliebte Modern Warfare 2-Karten in Modern Warfare 3 zu integrieren. Es sind zusätzlich weitere altbekannte Karten für den Multiplayer nach der Veröffentlichung geplant. Obwohl einige Modern Warfare 3 als eine “aufgebauschte Erweiterung” betrachten, versichert Activision, dass das Spiel eigenständig ist.

Leider scheint es nicht der Fall zu sein, dass Modern Warfare 3 für die PS5 eigenständige Trophäen oder eine Platin-Trophäe bietet. Laut einem X-Post von PowerPyx hat das kommende Spiel dieselbe Trophäenliste wie Modern Warfare 2, ähnlich wie bei einem DLC. Der Iki Island-DLC von Ghost of Tsushima dient als Beispiel dafür, da seine Trophäenliste unter der des Hauptspiels zu finden ist. Interessanterweise hat die PS4-Version von Modern Warfare 3 anscheinend eine separate Liste und eine Platin-Trophäe.

COD Modern Warfare 3 on PS5 doesn't have a Platinum trophy, it's a DLC list for Modern Warfare 2. Only the PS4 version has a standalone list and Platinum trophy. What the heck! pic.twitter.com/cgIxwuJW0k

— PowerPyx (@PowerPyx) November 1, 2023