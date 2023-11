Call of Duty Fakten

Die Dateigröße von Call of Duty: Modern Warfare 3 hat sowohl Konsolen als auch PC-Spieler gleichermaßen schockiert, da sie weit über 200 GB beträgt. Diese gewaltige Größe ergibt sich aus einer Fülle von Installationspaketen, darunter auch Warzone-Dateien. Der Early Access zur Modern Warfare 3-Kampagne startete gestern, am 2. November, acht Tage vor der vollständigen Veröffentlichung des Spiels.

Für diejenigen, die das Spiel digital vorbestellt haben, bietet der Early Access die Möglichkeit, die Kampagne abzuschließen und Belohnungen wie Visitenkarten und doppelte XP-Tokens für den Multiplayer-Modus zu verdienen. Doch leider verlief der Early-Access-Start der Kampagne für einige Spieler nicht reibungslos, da seltsame „Disc erforderlich“-Fehler auftraten und PlayStation-Spieler aufgefordert wurden, eine PS4-Kopie von Modern Warfare 2 einzulegen, um mit Modern Warfare 3 fortzufahren.

Die enormen Speicheranforderungen von Call of Duty: Modern Warfare 3 haben ebenfalls für Unmut bei der Community gesorgt. Immerhin nimmt das Spiel einen erheblichen Teil des internen Speichers von Konsolen der neuen Generation wie der PS5 und der Xbox Series X/S in Anspruch.

In einem Update für die Fans gibt Activisions offizieller Call of Duty-Twitter-Account eine Erklärung ab. Activision bestätigt, dass die Dateigröße von Modern Warfare 3 größer ist als die seines Vorgängers Modern Warfare 2. Dieser Anstieg der Dateigröße ist auf die zusätzlichen Inhalte zurückzuführen, die am Tag der Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein werden. Dazu zählen der Open-World-Zombies-Modus, das neue Carry-Forward-System von Call of Duty und Kartendateien für Warzone.

#MW3 is almost here. In preparation, we would like to provide an update on file sizes which are larger than last year 👇

This is due to the increased amount of content available Day 1, including open world Zombies, support for item carry forward from #MW2, as well as map files…

— Call of Duty (@CallofDuty) November 2, 2023