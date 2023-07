Monster Hunter 6: Release-Termin bereits 2024?

Capcom hat ein unangekündigtes AAA-Spiel für 2024, wie berichtet wird. Alle Anzeichen deuten auf ein Monster Hunter 6.

Capcom kennt man nicht nur durch Resident Evil- oder die Monster Hunter-Reihe. Es gibt auch Titel wie Exoprimal, die quasi aus dem Nichts kommen. Nun gibt es eine neue Enthüllung, dass ein unangekündigtes Spiel in Arbeit ist, dass 2024 erscheinen und sich millionenfach verkaufen soll.

Wie Bloomberg-Tech-Redakteur Takashi Mochizuki auf Twitter (oder neuerlich “X”) verkündet, plant Capcom bis März nächsten Jahres ein unangekündigtes Spiel zu veröffentlichen, das sich millionenfach verkaufen wird. Was genau das sein wird bleibt offen.

Resident Evil 9 ist es nicht

Etwas, was es sehr wahrscheinlich nicht sein wird: Resident Evil 9. Die angeblich letzte nummerische Fortsetzung der Resident Evil-Spielserie soll 2025 erscheinen. Die bekannten Franchises von Capcom, Monster Hunter und Devil May Cry wären also geeignet dafür, sich millionenfach zu verkaufen. Über ein Monster Hunter 6 würden sich wohl nur die wenigsten beschweren. Natürlich hätte Capcom noch andere IPs im Gepäck, wobei einige seit Jahren nicht mehr bedient wurden.

Vielen Fans wäre wohl ein neues Dino Crisis ganz recht. Ein Survival-Horror-Spiel, das sich um Dinosaurier dreht und auch in VR echt gruselig werden könnte. Mega Man wäre sicherlich auch nett. Immerhin gibt es das Franchise seit 1987 und hat seitdem etliche Fortsetzungen, Spin-offs und Remakes erhalten.

Capcom-Fans würden sich über dieses Resident Evil-Remake wohl am meisten freuen

Keine großen Umschweife. Resident Evil: Code Veronica wäre vielen Fans des Franchise als Remake wohl am liebsten. Ob es dazu kommt ist jedoch fraglich. Erst kürzlich hat der japanische Videospiele-Entwickler und Publisher eine Umfrage dazu gestartet. Und auch ein Aktionär stellte die Frage unlängst. Doch ob sich das ausgeht? Immerhin müsste das Remake zu Code Veronica schon einige Zeit in Arbeit sein, damit es 2024 erscheinen könnte.

WERBUNG WERBUNG

Meine Einschätzung: Obwohl ich ein Code Veronica-Remake abfeiern würde, es wird wohl eher Monster Hunter, sollte an der Geschichte auf Reddit.com etwas dran sein. Resident Evil ist mit mehr als 146 Millionen Exemplaren das meistverkaufte Franchise der Japaner, doch dahinter folgt schon Monster Hunter mit 94 Millionen. Wenn sich ein Franchise in Kürze “millionenfach” verkauft, dann Monster Hunter. Bisher konnte sich Monster Hunter Rise, das 2021 erschienen ist, übrigens über 13 Millionen Mal verkaufen.

Monster Hunter-Fans können bald auch am Handy herumspielen

Gemeinsam mit dem Pokémon GO-Entwickler Niantic hat Capcom an Monster Hunter Now gearbeitet. Das Handyspiel wird weltweit am 14. September 2023 für iOS und Android erscheinen. Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Jägern und begibt sich auf Abenteuer, bei dem Monster in der realen Welt auftauchen, die man besiegen muss. Zum Start werden 13 Monster im Spiel enthalten sein: Great Jagras, Kulu-Ya-Ku, Pukei-Pukei, Barroth, Great Girros, Tobi-Kadachi, Jyuratodus, Paolumu, Anjanath, Rathian, Legiana, Rathalos und Diablos.