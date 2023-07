Exoprimal: Keine plattformübergreifenden Partys zum Release

Capcoms Exoprimal steht kurz vor der Veröffentlichung und verspricht actiongeladene Koop-Player vs. Environment vs. Player (PvEvP)-Dinosaurierjagd. Es ist einer der ersten Titel des Publishers, der plattformübergreifendes Spielen ermöglicht. Doch leider gibt es eine Einschränkung: Du kannst keine Partys mit Freunden auf anderen Plattformen erstellen. Zumindest nicht zum Release.

In einem aktuellen Tweet bestätigt der Entwickler, dass Crossplay von Anfang an verfügbar sein wird, jedoch die Gruppenbildung plattformspezifisch ist. Das bedeutet, dass Xbox One, Xbox Series X/S und Windows Store-Spieler zusammen zocken können, aber nicht mit Spielern auf PS4, PS5 oder Steam. Besonders für Steam-Nutzer ist dies frustrierend, da sie mit niemandem außerhalb ihrer Plattform oder ihres Storefronts feiern können.

On day 1, Exoprimal will support cross-platform matchmaking, but party creation will be specific to each platform ecosystem, as seen below in no particular order:

Group 1: Xbox One, Xbox Series X|S, Windows

Group 2: PlayStation 4, PlayStation 5

Group 3: Steam

— Exoprimal (@exoprimal) July 7, 2023