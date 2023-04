Capcom kündigt neues Monster Hunter-Spiel an, ähnlich wie Pokémon GO

Pokémon GO-Entwickler Niantic und Capcom arbeiten zusammen, um ein neues mobiles AR-Spiel im Monster Hunter-Universum zu erschaffen.

Monster Hunter Now - (C) Niantic, Capcom

Niantic und Capcom kündigten Monster Hunter Now an, ein neues AR-Spiel für Smartphones (“Augmented Reality”). Die Beta-Registrierung beginnt heute. Zugang zum Closed Beta-Test bekommen etwa 10.000 Teilnehmer, die sich auf der Webseite “MonsterHunterNow.com” anmelden können.

Wann soll das AR-Spiel erscheinen? Der Beta-Test wird zwar bereits am 25. April beginnen, jedoch soll der Titel erst im September 2023 im App Store und bei Google Play veröffentlicht werden.

Monster Hunter Now: Was erwartet uns?

Niantic und Capcom beschreiben den Titel als eine “Mischung aus Kommunikation und Action” und als “Actionspiel, an dem jeder teilnehmen kann”. Immerhin ist ein Kampf in Monster Hunter nur schwer am Handy vorzustellen. Die Entwickler müssen dabei Kompromisse eingehen, jedoch soll die “Essenz eines bewährten Kampfes mit einfachem, authentischem Gameplay” bewahrt bleiben, wie GameRant.com schreibt.

Ähnlich wie bei Pokémon GO werden Monster auf einer Karte in der näheren Umgebung angezeigt. Dazu kommen Markierungen für Ressourcen. Eine Besonderheit gibt es dann doch. So sollen Spieler Monster unterwegs markieren können und erst zuhause bekämpfen dürfen. Begleiter “Palcio” unterstützt auf Wunsch und erledigt dies.

Wie sieht es aus? Einen Teaser-Trailer gibt es bereits auf YouTube zu bestaunen:

Monster Hunter Now erscheint als Free-to-Play-Titel, es wird also im Spiel ähnlich wie bei Pokémon GO Ingame-Käufe geben.