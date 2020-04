Microsoft Flight Simulator benötigt keine Raytracing-Funktion, um schick auszusehen

Microsoft Flight Simulator

Redmond – Neue Screenshots für Microsoft Flight Simulator wurden online veröffentlicht und zeigen eines der grafisch schönsten Spiele, die jemals gemacht wurden. Fans werden staunen! Das jahrzehntealte Flugsimulator-Franchise hat seit dem 2006er Flight Simulator X (der später auf Steam im Jahr 2014 veröffentlicht wurde) keinen neuen Eintrag mehr erhalten, und der neue Titel ist ein wahrer Generationssprung für die Serie.

Das neue Spiel verspricht eines der realistischsten Spiele aller Zeiten zu werden. In dem von Asobo Studio entwickelten Simulator fliegen die Spieler mit freundlicher Genehmigung von Bing Maps über eine genau kartierte Version der Erde. Das Spiel bietet 40.000 reale Flughäfen auf der ganzen Welt, die besucht werden können. Das Spiel nutzt die Wetterverfolgung in Echtzeit. Wenn es also irgendwo auf der Welt regnet, wird dies im Spiel wiedergegeben. Kurz gesagt, MFS entwickelt sich zum ultimativen Erlebnis für Genre-Fans.

Microsoft Flight Simulator: Ein Mega-Spiel!

Um für die bevorstehende Veröffentlichung der Flugsimulation zu werben, hat der Publisher Microsoft aus Redmond eine Reihe von Screenshots aus dem Spiel veröffentlicht (via DSOGaming.com), die Fans umwerfen werden. Als die Xbox One erstmals angekündigt wurde, war ein großes Verkaufsargument für die damalige Next-Gen-Konsole der Einsatz von Cloud-Computing-Technologie auf dem neuesten Stand der Technik. Nur einige wenige Spiele haben diese Funktion jemals genutzt, aber MFS wird den Microsoft Azure-Clouddienst verwenden – zumindest in der PC-Version. Es ist unklar, ob die Xbox One-Version diese Funktion nutzen wird, die Funktion wäre möglich.

Die Veröffentlichung von Microsoft Flight Simulator ist für 2020 geplant, derzeit jedoch ohne ein genaueres Veröffentlichungsdatum. Ebenso hat sich das Marketing bisher ganz auf die PC-Version und ihre unglaubliche Grafik konzentriert. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich der Xbox One-Port im Vergleich zur PC-Version verhält, zumal die “idealen Anforderungen” für die PC-Version selbst High-End-PC-Rigs an ihre Grenzen bringen.

Trotz seiner hohen Grafikleistung fehlt dem Simulator die Raytracing-Funktion, eine fortschrittliche Grafiktechnik, die auf den PS5- und Xbox Series X-Konsolen der nächsten Generation voraussichtlich Standard sein werden. Nur wenige Spiele nutzen Raytracing, da die Technik den Ruf hat, sehr leistungsintensiv zu sein. Es ist möglich, dass Raytracing später zu Microsoft Flight Simulator kommt, aber auch ohne es entwickelt sich das Spiel immer noch zu einem der am besten aussehenden Spiele, die jemals gemacht wurden.