Microsoft Flight Simulator: So massiv wird der Download zum Release

Micrsooft Flight Simulator: Ein Mega-Download steht uns zum Release bevor!

Bordeaux, Frankreich – Entwickler Asobo Studio hat die empfohlenen Spezifikationen für Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Fans der beliebten Simulation müssen möglicherweise ihre Computer aktualisieren und ihre Festplatten räumen. Um die Flugsimulation spielen zu können, wird einiges von eurem Rechner abverlangt. Dieser Download wird massiv, wenn der Release 2020 eingehalten wird!

In einem Beitrag auf der offiziellen Website des Spiels legte Asobo die Mindestspezifikation für Microsoft Flight Simulator auf 8 GB RAM, die empfohlene Spezifikation auf 16 GB RAM und die ideale Spezifikation auf 32 GB RAM fest. Dies macht den Simulationstitel zu einem der anspruchsvollsten PC-Spiele auf der Liste mit Forza Horizon 4 und Red Dead Redemption 2.

Microsoft Flight Simulator frisst Festplattenspeicher, so massiv wird der Download zum Release

Das Spiel nimmt auch viel Platz auf den Festplatten ein. Microsoft Flight Simulator benötigt satte 150 GB Speicherplatz und ist damit eines der größten Spiele auf dem PC. Das Spiel verwendet möglicherweise nicht alle 150 GB für seine Dateien, aber es ist die Angabe, die der Entwickler angibt. Spiele, Apps und qualitativ hochwertige Bilder beanspruchen normalerweise den meisten Speicherplatz auf einem Computer. Spieler, die vorhaben den massiven Simulations-Titel zu spielen, sollten nach Dateitypen suchen, die sie seit einiger Zeit nicht mehr verwendet haben. Bereinigt eure Festplatte um für diesen Titel Platz zu schaffen. So wie es aussieht, wird sich das auch lohnen.

Nur wenige Fans werden überrascht sein, wie viel Platz das Spiel einnimmt, was es zu einem besonders anspruchsvollen Spiel macht. Asobo hat bestätigt, dass Microsoft Flight Simulator jeden Flughafen der Welt umfassen wird, von Ballungsräumen wie New York City bis zum Flughafen Juancho e Yrausquin, einem Flughafen auf den niederländischen Karibikinseln, der die kürzeste Landebahn der Welt hat. Niemand hat erwartet, dass ein Spiel mit so vielen Start-und Landebahnen eine kleine Dateigröße hat. Also haltet euch zum Release für einen größeren Download bereit!

Microsoft Flight Simulator hat unglaubliche Grafiken zu bieten

Die Flug-Simulation verfügt außerdem über unglaublich hochwertige Grafiken, die ebenfalls viel Platz beanspruchen. Die ersten Tester haben gesagt, dass das Pre-Alpha-Material von Microsoft Flight Simulator großartig aussah, und obwohl seitdem mehr Videos veröffentlicht wurden, deutet es darauf hin, was für ein gut aussehendes Spiel Asobo, zuhause in Bordeaux (Frankreich), hier entwickelt.

Es ist unwahrscheinlich, dass das neue Spiel jedem gefällt, und nicht jeder Computer kann es ausführen. Mit solchen Spielen und Konsolen wie der Xbox Series X lehnt sich Microsoft jedoch stark an die Hardcore-Gaming-Demografie an, die sehr gerne so etwas wie Microsoft Flight Simulator spielen wird.

Microsoft Flight Simulator wird voraussichtlich noch in diesem Jahr seinen Release feiern und für Xbox One und PC veröffentlicht. Wir vermuten das ein massives Upgrade – wahrscheinlich 2021 – für die Xbox Series X kommen wird.